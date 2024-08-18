Ziyech’e taviz vermedi Kerem’i kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hepsi birbirinden özel ve önemli isimlerden oluşan kadrosuyla adeta satranç oynuyor… Süper Kupa'da yedek kalmasına sinirlenen Zaha, ilk 11 sözü almadığı için ayrılmaya karar verdi ve İngiliz kulüpleriyle görüşmeye başladı.
Fildişili yıldızdan sonra Hakim Ziyech de benzer tepkiyi teknik heyete gösterdi.
Konyaspor maçı hazırlıklarında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de denenmesi üzerine yedek kalmaya bozulan Faslı yıldız, antrenman ve kampta isteksiz bir görüntü sergiledi.
GERİ ADIM ATINCA ADI LİSTEYE YAZILDI
Ziyech'e taviz vermeyen Okan Buruk, Konya'da 5 oyuncu değişiklik hakkında bile Ziyech'i kullanmadı, takımda kalmasını istediği Kerem Aktürkoğlu'na güvendi ve milli futbolcusu da 1 gol-1 asistle galibiyette başrolü oynayıp hocasını haklı çıkardı. Tecrübeli teknik adamın mesajını alan Zaha geri adım attı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile yapılacak karşılaşmada oynamak istediğini iletti.
Fildişili oyuncu UEFA listesine eklendi.
45 GOL 40 ASİST
Konyaspor maçı sonrası, "Galatasaray'daki misyonumu biliyorum, görev verildiği takdirde Galatasaray armasını saha içi, saha dışı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Ben hariç herkes konuşuyor, bilgi kirliliği oluyor bence, ben de çok doluyum. Belki bir gün biz de konuşuruz"
diyen Kerem Aktürkoğlu 5 yıldır formasını giydiği sarıkırmızılı takımda 176 maça çıktı, 45 gol-40 asistle oynadı. Cimbom'da iki lig şampiyonluğu yaşarken bir de Süper Kupa kazandı.
BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ
G
alatasaray teknik direktörü olarak 'dalya' diyen Okan Buruk, yüzde 77'lik kazanma oranı yakaladı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım 3 sezonda oynadığı 100 resmi maçta 77 galibiyet-10 beraberlik-13 yenilgi aldı.
51 yaşındaki teknik adam bu performansıyla Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takımdaki ilk 100 resmi maçındaki oranlarını da geride bıraktı.
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LEVENT TÜZEMEN
İçinden saymayı bilmiyor
Kerem
Aktürkoğlu'nun, İcardi'yle iki senedir muhteşem bir birlikteliği var. Saha içindeki iletişim, ezber noktasına geldi.
İkilinin birbirlerine yaptıkları asistler, istatistiklerde yer alıyor. Kerem, Galatasaray'da kalmak istiyorsa yönetim ona asla 'Git' demez.
Kerem, kararını kendi vermeli. Yapı olarak çok fazla alınganlığı var. Eleştirilerden çabuk etkileniyor, içinden 10'a kadar saymasını bilmediği için çabuk tepki koyuyor,
bazen yönetimi ve teknik heyeti zorda bırakacak tavırlar sergiliyor. Kerem'in çalışkanlığına, hırsına saygı duyuyorum. Kalırsa katkı vermeye devam eder. Okan Hoca'nın, Konyaspor maçında iki kanadı Kerem ve Barış gibi hızlı oyunculara emanet etmesi galibiyeti getirdi. Kerem, arka direkte yaptığı VIP koşusuyla İcardi'nin pasını golle sonuçlandırdı. Barış da Kerem'in aktardığı topu, doğru takip ederek golü attı. Sneijder, G.Saray'da 175 maça çıktı 45 gol attı. Kerem, Konya'da 176. maça çıkarken 45. gole ulaştı.
Sneijder, mükemmel bir profesyoneldi. Kerem'in aşırı duygusal olması performansını olumsuz etkiliyor.
BÜLENT TİMURLENK
Sadece en iyi yaptığı işi yapmalı!
Kerem
Aktürkoğlu, Galatasaray'da 'Misyonumu tamamladım'
diyecek yaşta değil. Her milli futbolcunun Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyme hayali vardır. Böyle bir teklif geldiğinde tabii ki işin finansal tarafına bakarsınız ama yolunu da açarsınız. Kerem için halihazırda Avrupa'dan bir teklif var mı ben bilmiyorum… Ancak Galatasaray kaptanlığına yükselmiş bir oyuncunun yeteneklerini sahada sergileyebilmesi için mental olarak rahat olması, değilse destek alması gerekiyor.
Taraftar; oyunu beğenir, beğenmez… Yorumcu; eleştirisini yapar ancak futbolcular da kendilerini ifade edebilmeli. Önceki gün Kerem, "Hep susuyorum"
diyerek yaşadığı sıkışmışlığı ortaya serdi. Bugün Galatasaray'da yarın başka bir yerde… Bir takım oyununda o takımın önemli bir parçası olarak yola devam ederken çıkışlar olduğu gibi inişler de var. 'Zaha gitti, gidiyor'
denilirken, Kerem'in kafasını sıfırlayıp en iyi yaptığı işi yapması lazım. Aklını ve bedenini ortaya koyarak futbol oynamak.