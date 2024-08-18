Ziyech’e taviz vermedi Kerem’i kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hepsi birbirinden özel ve önemli isimlerden oluşan kadrosuyla adeta satranç oynuyor…Fildişili yıldızdan sonraKonyaspor maçı hazırlıklarındaZiyech'e taviz vermeyen Okan Buruk, Konya'da 5 oyuncu değişiklik hakkında bile Ziyech'i kullanmadı, takımda kalmasını istediği Kerem Aktürkoğlu'na güvendi ve milli futbolcusu da 1 gol-1 asistle galibiyette başrolü oynayıp hocasını haklı çıkardı.Fildişili oyuncu UEFA listesine eklendi.Konyaspor maçı sonrası, "Galatasaray'daki misyonumu biliyorum, görev verildiği takdirde Galatasaray armasını saha içi, saha dışı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim.diyen Kerem Aktürkoğlu 5 yıldır formasını giydiği sarıkırmızılı takımda 176 maça çıktı, 45 gol-40 asistle oynadı. Cimbom'da iki lig şampiyonluğu yaşarken bir de Süper Kupa kazandı.alatasaray teknik direktörü olarak 'dalya' diyen Okan Buruk, yüzde 77'lik kazanma oranı yakaladı. Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım51 yaşındaki teknik adam bu performansıyla Galatasaray'ın efsanesiİçinden saymayı bilmiyorAktürkoğlu'nun, İcardi'yle iki senedir muhteşem bir birlikteliği var.İkilinin birbirlerine yaptıkları asistler, istatistiklerde yer alıyor. Kerem, Galatasaray'da kalmak istiyorsaKerem, kararını kendi vermeli. Yapı olarak çok fazla alınganlığı var.bazen yönetimi ve teknik heyeti zorda bırakacak tavırlar sergiliyor. Kerem'in çalışkanlığına, hırsına saygı duyuyorum. Kalırsa katkı vermeye devam eder. Okan Hoca'nın, Konyaspor maçında iki kanadı Kerem ve Barış gibi hızlı oyunculara emanet etmesi galibiyeti getirdi. Kerem, arka direkte yaptığı VIP koşusuyla İcardi'nin pasını golle sonuçlandırdı. Barış da Kerem'in aktardığı topu, doğru takip ederek golü attı.Sneijder, mükemmel bir profesyoneldi. Kerem'in aşırı duygusal olması performansını olumsuz etkiliyor.BÜLENT TİMURLENKSadece en iyi yaptığı işi yapmalı!Aktürkoğlu, Galatasaray'dadiyecek yaşta değil. Her milli futbolcunun Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyme hayali vardır. Böyle bir teklif geldiğinde tabii ki işin finansal tarafına bakarsınız ama yolunu da açarsınız. Kerem için halihazırda Avrupa'dan bir teklif var mı ben bilmiyorum… AncakTaraftar; oyunu beğenir, beğenmez… Yorumcu; eleştirisini yapar ancak futbolcular da kendilerini ifade edebilmeli. Önceki gün Kerem,diyerek yaşadığı sıkışmışlığı ortaya serdi. Bugün Galatasaray'da yarın başka bir yerde… Bir takım oyununda o takımın önemli bir parçası olarak yola devam ederken çıkışlar olduğu gibi inişler de var.denilirken, Kerem'in kafasını sıfırlayıp en iyi yaptığı işi yapması lazım. Aklını ve bedenini ortaya koyarak futbol oynamak.