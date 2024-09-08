Ziyech’ten u dönüşü!

Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve menajerine kulüp bulması için talimat verdiği yönünde haberler çıkan Hakim Ziyech, fikrini değiştirdi.Suudi Arabistan'dan kulüplerin ilgilendiği 31 yaşındaki oyuncu, takımda kalmaya karar verdi.Hamle oyuncusu olmak istemeyen Ziyech, şayet beklediği süreleri alamazsa ocak ayında ayrılmayı gündemine alacak ve devre arası gelen teklifleri değerlendirecek. Bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'a da bildiren Galatasaraylı oyuncunun sözleşmesinde, performans ve sağlık durumuna bağlı opsiyon bulunuyor. Ziyech ilk 11'de 15 maç sayısına ulaşırsa ve sezon boyunca diz sakatlığı yaşamazsa +1 yıllık opsiyon devreye girecek.