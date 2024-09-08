Zorlukları birlikte aşacağız

Mauro İcardi, G.Saray'a imzasının ikinci yılına özel bir paylaşımda bulunurken önemli mesajlar verdi. Arjantinli yıldız şu ifadeleri kullandı: ". Bugün başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum.Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar. Gerisi Tarih."Bu paylaşım sosyal medyada büyün yankı uyandırdı. Adana Demirspor maçında sağ üst arka adalesinden sakatlananİcardi'nin bir süre daha ülkesinde kalacağı ve haftaya İstanbul'a döneceği öğrenildi.