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1. lig’de dün

Giriş Tarihi: 8.4.2018
A.Gücü, gol düellosunda Giresunspor'u yendi: 3-2
Ankaragücü, cezası nedeniyle evinde seyircisiz oynadığı maçta, Giresunspor'u 3-2 yendi. Başkent ekibine üç puanı getiren golleri Putsila (3), Umut Nayir (36/Pen.) ve Kehinde (74) attı. Giresun'a Almeida (8) ve Muhammet'in (15) golleri yetmedi. Giresun'da Hakan, kırmızı kart gördü

BŞB Erzurum-Gazişehir:.......2-1
Evinde Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yenen BŞB Erzurumspor'a galibiyeti Gökhan (34) ve Nobre (55) getirdi. Gazişehir'in tek golü Ermin Zec'ten (85) geldi.

Gaziantepspor-Adanaspor:...0-3
Adanaspor, küme düşen Gaziantepspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Turuncu-beyazlıların gollerini Bahattin (5), Tevfik (86) ve Kalu (88) kaydetti.

Adana Demir-Manisaspor:....2-1
Adana Demirspor evinde Manisaspor'u 2-1 yendi. Adana Demir'in golleri Yiğitcan (49) ve Mendy'den (87) geldi. Manisa'ya Alper'in (13) golü yetmedi
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Spor Toto 1. lig’de dün
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