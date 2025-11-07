Muhteşem Samsunspor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. 27 sene sonra çıktığı Avrupa sahnesini aldığı sonuçlarla çok özlediğini gösteren kırmızı- beyazlılar, Legia Varşova (1-0) ve Dinamo Kiev'in (3-0) ardından Hamrun Spartans'ı da sahasında 3-0 ile geçerek Avrupa'da 3'te 3 yaptı. Baskılı başlayan temsilcimiz, 16'da Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleciyi geçemedi. 2 dakika sonra Emre'nin asistinde Holse, topun dibine girip takımını üstünlüğe taşıdı. Samsun, ikinci devrede de ivmesinden bir şey kaybetmedi. Zeki'nin kornerden pasında Emre, 58'de füzesiyle rahatlattı. 77'de sahne alan Mouandilmadji farkı üçe çıkarırken, Karadeniz ekibi 9 puanla Avrupa'da liderlik koltuğuna oturdu.



58 MİLYON TL CEPTE

Samsunspor cebini de dolduruyor. Fırtına gibi esen Karadeniz ekibi, elde ettiği 3 galibiyetle kasasına 1.2 milyon Euro (58 milyon TL) koydu. Ayak bastı parasıyla bu tutar, 4.4 milyon Euro'ya ulaştı



TARAFTARDAN FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK

KARŞILAŞMADA Samsunspor taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e büyük destek verdi. Yaşanan soykırıma tepki gösteren futbolseverler, stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturdu. İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.