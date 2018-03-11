Arda Turan 'yok artık' dedirtti!

Sakatlığı nedeniyle takımını Alanyaspor maçında yalnız bırakan Başakşehirli futbolcu Arda Turan, önceki akşam Bebek'teydi. Turan, takımı Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı. Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.
9 SAATLİK TAVLA MESAİSİ
Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı Aslıhan Doğan'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı. (Takvim)