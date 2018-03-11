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'yok artık' dedirtti!

Gittiği mekanda tam arkadaşlarıyla 9 saat tavla oynayan , daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı.

Giriş Tarihi: 11.3.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 11.3.2018 10:56
Arda Turan 'yok artık' dedirtti!

Sakatlığı nedeniyle takımını Alanyaspor maçında yalnız bırakan Başakşehirli futbolcu , önceki akşam Bebek'teydi. Turan, takımı Alanyaspor'a 4-1 mağlup olurken arkadaşlarıyla tavla keyfi yaptı. Öğlen saat 2'de mekana giriş yaptığı öğrenilen futbolcu, tavla keyfine akşam 11'de son verdi.

9 SAATLİK TAVLA MESAİSİ

Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan ayrıldı. Aşkı 'la bu yaz yapmayı planladığı düğünü 'Zeytin Dalı' harekatı nedeniyle askıya aldığı konuşulan futbolcu, soruları yanıtsız bıraktı. (Takvim)

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Arda Turan 'yok artık' dedirtti!
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