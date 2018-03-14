Stephen Hawking ideal penaltının formülü çıkarmış!

Stephen Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti... Albert Einstein'dan sonra dünyanın en büyük dahisi kabul edilen fizik profesörü Stephen Hawking sadece bilime değil, futbola da kafa yormuştu!

2014 Dünya Kupası öncesi bir bahis şirketi, Stephen Hawking'le bir araya gelmiş ve İngiltere'nin Dünya Kupası'nda nasıl başarılı olacağını aramıştı. Hawking, İngiltere'nin futbol analizini yaparken sürekli penaltılar sonucu elenmesi üzerine de 'ideal penaltı'nın formülünü çıkarmıştı.

Ünlü fizikçi, kampanya karşılığında aldığı ücreti ise Suriye'deki çocukların tedavisi ve ALS hastaları için bağışlamıştı.

İşte Hawking'in o dönem yaptığı açıklamalar ve ideal penaltının formülü...

"Medeniyetin doğuşundan beri insanlar olaylar arasında bağlantıyı anlamak ister. Açıklanamaz olmasından memnun değiller. İnsanlar dünyanın temel düzen yapısını anlamak ister. Dünya Kupası da bu durumdan farklı bir şey değil."

"İngiltere'nin 45 Dünya Kupası maçını analiz ettim. Performanslarını etkileyen 5 önemli faktör var: Çevre, fizyoloji, psikoloji, politika ve taktik"

"İngiltere, deniz seviyesinden yukarıda stadyumlarda daha iyi sonuç alıyor. Ilıman iklimlerde, 5 derece sıcaklık artışıyla kazanma oranı yarı yarıya azalıyor. Belo Horizonte'de Kosta Rika'ya karşı oynamak, Manaus'ta İtalya'ya karşı oynamaktan zor."

"İngiltere kırmızı forma ile daha iyi maçlar çıkarıyor. 4-3-3 dizilişi ile %58 kazanma oranı var. 4-4-2'nin kazanma oranı %48."

"Penaltı atarken topu sol ya da sağ üst köşeye vurmak gerekiyor. Ayağın kenarı ile daha kolay yapılır. Ancak topa geliş hızı çok önemli. 3 adımdan biraz fazla hareket etmek lazım"

"Kel ve sarışın oyuncular penaltıyı gole çevirmede daha avantajlı. Bunun sebebi bilinmiyor. Bu durum, bilimin büyük gizemlerinden birisi olmaya devam edecek..."

HAWKING'İN HAZIRLADIĞI İDEAL PENALTI FORMÜLÜ

HABER: Serkan AKKOYUN