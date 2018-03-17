Ünlülerin derbi tahminleri

Sinan Akçıl: Bugün (cumartesi) saat 18:00'de İzmir'de konserim var. Konser anlaşmasını maça göre yaptım. 19:00'da sahneden inip maçı izleyeceğim. Fanatik Fenerbahçeliyim. Tabii ki Fenerbahçe'yi destekliyorum. Ama hiç istemesem de içimden bir his bu sefer Galatasaray'ın şeytanın bacağını kıracağını söylüyor
Yavuz Bingöl:.................... FB: 2 - GS: 3
Murat Yıldırım:................... FB: 1 - GS: 2
Sibel Can:.......................... FB:2 - GS: 0
Murat Şeker:..................... FB: 3 - GS: 1
Serkan Çağrı:.................... FB: 1 - GS: 2
Ferman Toprak:................. FB: 1 - GS: 2
Berdan Mardini:................ FB: 1 - GS: 2
Günay Musayeva:............. FB: 3 - GS: 0
Fatma Toptaş:................... FB: 0 - GS: 1
Didem Balçın:.................... FB: 2 - GS: 2
Doğukan Manço:.............. FB: 1 - GS: 1
Saruhan Hünel:................. FB: 4 - GS: 0