Ünlülerin derbi tahminleri

BUGÜN NELER OLDU

Sinan Akçıl: Bugün (cumartesi) saat 18:00'de İzmir'de konserim var. Konser anlaşmasını maça göre yaptım. 19:00'da sahneden inip maçı izleyeceğim. Fanatik Fenerbahçeliyim. Tabii ki Fenerbahçe'yi destekliyorum. Ama hiç istemesem de içimden bir his bu sefer Galatasaray'ın şeytanın bacağını kıracağını söylüyorYavuz Bingöl:.................... FB: 2 - GS: 3Murat Yıldırım:................... FB: 1 - GS: 2Sibel Can:.......................... FB:2 - GS: 0Murat Şeker:..................... FB: 3 - GS: 1Serkan Çağrı:.................... FB: 1 - GS: 2Ferman Toprak:................. FB: 1 - GS: 2Berdan Mardini:................ FB: 1 - GS: 2Günay Musayeva:............. FB: 3 - GS: 0Fatma Toptaş:................... FB: 0 - GS: 1Didem Balçın:.................... FB: 2 - GS: 2Doğukan Manço:.............. FB: 1 - GS: 1Saruhan Hünel:................. FB: 4 - GS: 0