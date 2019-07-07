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Quaresma tatil için 'da

'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Portekizli , tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti.

DHA Spor Magazin Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 17:35
Quaresma tatil için Antalya'da

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan ve Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan 35 yaşındaki Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, ülkesindeki tatilinin ardından ailesiyle geldiği Antalya tatilini sürdürdü. Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otele geçti.

Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. Ünlü futbolcunun yarın İstanbul'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.

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Quaresma tatil için Antalya'da
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