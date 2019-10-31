Galatasaray'dan alemci futbolcular Donk, Babel ve Lemina için karar verildi!

Ryan Babel, Mario Lemina ve Ryan Donk'un önceki gece bulundukları bir ortamda çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Çok konuşulan ve tartışılan görüntülerle ilgili olarak Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıktı. Doğum günü partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:46Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:51
Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında alınan mağlubiyetlerin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray'da son olarak bazı futbolcuların eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması camiada tepkilere yol açtı...