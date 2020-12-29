Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Exxen'de açıklandı, Survivor başvuruları nereden yapılıyor? Bu sene merakla beklenen Survivor yarışmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Survivor'un ne zaman başlayacağı Exxen'de açıklandı. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20:00'da TV8'de yayınlanacak.

2021 SURVİVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu. Survivor 2021'de yer alan ve Acun Ilıcalı tarafında açıklanan ilk yarışması Cemal Hünal oldu. Survivor 2021 kadrosu elemeler sonrasında açıklanacak.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacılarından belli olan ilk isim Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal, birçok dizi ve sinemada oynamış olan bir tiyatro oyuncusu. Kendisi Issız Adam filmiyle birlikte büyük ses getirmişti. Cemal Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki sene okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunlarından dolayı ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.

Cemal Hünal 44 yaşında ve Lale Cangal ile evli. Çiftin bir de çocukları bulunuyor.