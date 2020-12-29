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ne zaman başlıyor? Exxen'de açıklandı, Survivor başvuruları nereden yapılıyor?

Merakla beklenen ne zaman başlıyor? Geçen sene izlenme rekorları kıran Survivor yarışmasını bu sene hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Peki 2021 Survivor yarışmasında kimler yarışacak? Bu sene Survivor, Ünlüler - Gönüllüler şekline yapılacak. İşte 2021 Survivor'ın başlama tarihi ve yarışacak isimler...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:19 ABONE OL
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Exxen'de açıklandı, Survivor başvuruları nereden yapılıyor?

Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Exxen'de açıklandı, Survivor başvuruları nereden yapılıyor? Bu sene merakla beklenen Survivor yarışmasıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 Survivor'un ne zaman başlayacağı Exxen'de açıklandı. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20:00'da TV8'de yayınlanacak.

2021 SURVİVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu. Survivor 2021'de yer alan ve Acun Ilıcalı tarafında açıklanan ilk yarışması Cemal Hünal oldu. Survivor 2021 kadrosu elemeler sonrasında açıklanacak.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacılarından belli olan ilk isim Cemal Hünal kimdir? Cemal Hünal, birçok dizi ve sinemada oynamış olan bir tiyatro oyuncusu. Kendisi Issız Adam filmiyle birlikte büyük ses getirmişti. Cemal Hünal, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki sene okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunlarından dolayı ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi.

Cemal Hünal 44 yaşında ve Lale Cangal ile evli. Çiftin bir de çocukları bulunuyor.

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Survivor 2020'de Ünlüler ile Gönüllüler arasında yapılmıştı. Dominik'te nefesleri bir mücadele yaşanmıştı. Uzun süren bu mücadelenin sonunda finalistler Cemal Can Canseven ile Barış Murat Yağcı olmuştu. Büyük finalde rakibine göre daha çok SMS alan Cemal Can Canseven, Survivor 2020 şampiyonu olmayı başarmıştı.

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