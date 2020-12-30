Survivor 2021 ne zaman başlıyor? Survivor yeni yarışmacıları kimler, kadroda hangi ünlüler var?

Survivor 2021 hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da Ünlüler ve Gönüllüler formatı ile ekranlara gelecek olan programın başlamasına çok az bir süre kaldı. Öyle ki, Survivor'ın başlama tarihi Exxen isimli dijital platformda yayınlandı. Hâl böyle olunca, programın takipçileri tarafından 'Survivor 2021 ne zaman başlayacak ve yarışmacılar belli oldu mu?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'un ne zaman başlayacağı Exxen'de açıklandı. Açıklanan bilgilere göre, Survivor 2021 yarışması 9 Ocak Cumartesi günü akşam saat 20.00'de TV8'de yayınlanacak.

2021 SURVİVOR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2021 kadrosunda kimlerin yer alacağı büyük merak konusu.