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Yeni yıla böyle ‘merhaba’ dediler

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
Yeni yıla böyle ‘merhaba’ dediler
Lille'de oynayan Burak Yılmaz, yeni yıla Dubai'de eşi İstem, kızları Nazlı ve Derin ile birlikte girdi. Fotoğrafı, "Herkese mutlu seneler" notuyla paylaştı.
Futbol hayatını Lazio'da sürdüren Vedat Muriqi, yeni yıla İtalya'da eşi Edibe, oğlu Orhan ve yeni doğan kızı Leyan ile birlikte girdi.
Mesut Özil, eşi Amine ve kızları Eda ile verdiği pozu "Yeni yılınızı kutlar huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini dileriz" mesajıyla süsledi.
Everton'da forma giyen Cenk Tosun, eşi Ece, oğlu Arden ve kızı Alin'le 2021'ye girerken, "Umarım yeni yılda kendi hikayesini yazar" dedi.
Trabzonsporlu Pereira, eşi Natacha Esmail ve oğlu Gabriel ile yeni yıla girdi. Portekizce 'Mutlu yıllar' süslemesinin önünde aile pozu verildi.
Fenerbahçeli Filip Novak ile Başakşehirli Skrtel yeni yıla birlikte girdi. İkili, eşleriyle birlikte yeni yıl pozu vermeyi de ihmal etmedi.
Beşiktaşlı Josef de Souza, eşi Danielle Souza ve üç çocuğu ile birlikte objektiflere poz verirken, herkese mutlu yıllar dileklerini sundu.
Galatasaray teknik heyetinde görev yapan Selçuk İnan, eşi Cemre ve kızları Lisa Alvin ile yeni yılın ilk paylaşımını böyle yaptı.
Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu, yeni yıla eşi Melisa ile PTT (pijama, terlik, televizyon) pozuyla girdi.
Fenerbahçeli Valencia, eşi ve dört çocuğu ile birlikte yeni yıla İstanbul'da girerken, ortaya bu güzel aile pozu çıktı.

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Yeni yıla böyle ‘merhaba’ dediler
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