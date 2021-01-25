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Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor İsmail ne iş yapıyor?

Ünlüler ve Gönüllüler, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Ünlüler takımında yer alan da yarışmada öne çıkan isimlerden birisi durumunda. Gerek oyunlarda ortaya koyduğu performans gerekse adadaki tavırları ile dikkatleri üzerine çeken İsmail Balaban'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne? İşte, 2021 Survivor İsmail'in hayatı hakkında bilgiler

Giriş Tarihi: 25.1.2021 17:12 ABONE OL
Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor İsmail ne iş yapıyor?

Ekranların uzun soluklu programı 2021 Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de her yeni bölüm ile beraber rekabet de artıyor. Yarışmacılar, ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için yoğun bir efor harcıyor. Bununla beraber, belirli isimlerden ön plana çıkıyor. Ünlüler takımı yarışmacılarından İsmail Balaban da bunlardan birisi... Peki, Survivor İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? Survivor İsmail'in hayatı hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki Türk pehlivan İsmail Balaban 1,8 m boyundadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Bölümü'nü bitiren İsmail Balaban, kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

İSMAİL BALABAN YAĞLI GÜREŞ BAŞARILARI

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

İSMAİL BALABAN NE ZAMAN BAŞPEHLİVAN OLDU?

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

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Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Survivor İsmail ne iş yapıyor?
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