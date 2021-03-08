Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti! Spor kulüplerinden başsağlığı mesajı

Galatasaray kulübüne de üye olan usta oyuncu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. Dün Öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbi duran oyuncu Rasim Öztekin, müdahaleler sonucunda hayata döndürülmüştü. Fakat usta oyuncudan tüm Türkiye'yi üzen acı haber geldi. 62 yaşındaki Rasim Öztekin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta oyuncu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." mesajını paylaşarak acı haberi duyurdu.
GALATASARAY'IN RASİM ÖZTEKİN PAYLAŞIMI
Galatasaray'da Divan Kurulu Üyesi olarak bilinen Rasim Öztekin için kulüpten paylaşım geldi. Galatasaray kulübü tarafından yayınlanan mesajda, "Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından, kulübümüzün 8385 numaralı Divan Kurulu Üyesi Rasim Öztekin'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Öztekin ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
2018 YILINDA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
44 yaşında kalp yetmezliği hastalığına yakalanan Rasim Öztekin'in 2018 yılında da geçirdiği bir operasyonla kalp pili değiştirilmişti.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'DAN RASİM ÖZTEKİN PAYLAŞIMLARI
Trabzonspor: Türk Tiyatrosu güldürü geleneğinin nişanesi Kavuk'a bir dönem sahiplik eden, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Öztekin'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Beşiktaş: Değerli sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat dünyasına başsağlığı dileriz.
Fenerbahçe: Türk sinema ve tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz.
"MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"
O dönemde açıklama yapan Rasim Öztekin, "Benimki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
PELİN ÖZTEKİN'DEN ALİ SAMİ YEN STADI PAYLAŞIMI
Tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in kızı ve aynı zamanda Galatasaray üyesi olan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından stadyumun fotoğrafını paylaşırken zemininin bozuk olması dikkat çekmişti.