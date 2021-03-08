Usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti! Spor kulüplerinden başsağlığı mesajı

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta oyuncu Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." mesajını paylaşarak acı haberi duyurdu.