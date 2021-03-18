SON DAKİKA! Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: "Ağzını burnunu kırarım"

KARŞILIKLI ATIŞMA: "AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.