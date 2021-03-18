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Giriş Tarihi: 18.3.2021 07:32 Son Güncelleme: 18.3.2021 07:35

SON DAKİKA! havalimanını birbirine kattı: "Ağzını burnunu kırarım"

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
SON DAKİKA! Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: Ağzını burnunu kırarım

Son dakika haberi: Eski futbolcu Adana'da havalimanını birbirine kattı. Memleketi Adana'ya giden Hasan Şaş, havalimanı çıkışında bir vatandaşla tartışmaya girdi. Üç kişinin zor zapt ettiği Hasan Şaş, tartışma yaşadığı adama "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" diye bağırdı. İşte o anların yaşandığı olayın detayları...

Galatarasay'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gitti. Hasan Şaş, Adana Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

ERHAN ÖNAL'IN VEFAT HABERİ SONRASI DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uçak indikten sonra telefonu çalan Hasan Şaş, Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

KARŞILIKLI ATIŞMA: "AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

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SON DAKİKA! Hasan Şaş havalimanını birbirine kattı: "Ağzını burnunu kırarım"
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