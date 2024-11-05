Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri 1 Aralık’ta sandığa
Giriş Tarihi: 5.11.2024

1 Aralık’ta sandığa

YUNUS EMRE SEL
1 Aralık’ta sandığa
Trabzonspor'da merakla beklenen Olağan Kongre'nin tarihi açıklandı. Bordo-mavililer, 1 Aralık'ta kongresini gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Tüzüğün 29. maddesine göre 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da genel kurul gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda saat 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" denildi. Gözler Ertuğrul Doğan dışında yeni adayların çıkıp çıkmayacağına çevrildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
1 Aralık’ta sandığa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA