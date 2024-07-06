1 transferle 6 mevki alıyorum

Trabzonspor'un Hull City'den aldığı Ozan Tufan, Macaristan kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten başarılı orta sahanın satır başları şöyle:
Büyük takımda, büyük camiadayım. Trabzon şehrine, yöneticilerine ve başkanımıza bana bu kulüpte oynama şansı verdikleri için çok teşekkür ederim.
Hocamla henüz rolüm hakkında konuşmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime güveniyorum.
Abdullah hocayla konuştuğumuzda bana senin 5- 6 mevkide oynayabilme özelliğin olduğu için 'Ben 5-6 transfer yapıyormuşum gibi düşünüyorum'
dedi. Günümüz futbolunda bir oyuncunun birçok mevkide oynayabildiğini görüyoruz.
Hocanın bu bakış açısından mutluyum.
A MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR!
A Milli Takım hayalim var. O duyguları yeniden tatmak istiyorum.
Trabzonspor'un
da bana bu konuda
yardımcı olabileceğini
düşünüyorum.
Transferlerinin çoğunun
bitmesi bir kulüp için çok
önemli. Biz de sezona hazır
şekilde giriyoruz.
Taraftarlarla ilgili konuşacak
olursak böyle bir karşılama
beklemiyordum. Beni bağırlarına bastıkları için teşekkür ediyorum.
Kendimi orta sahada daha
rahat hissediyorum. O yüzden benim 2 senede 20 gol atmam tesadüf değil.
Türkiye'den birkaç teklif
daha vardı ancak gönül sıcaklığı ile ailemle buraya geldik.
NWAKAEME GÜÇ DEPOLUYOR
BORDO-MAVILILERIN yeni transferlerinden Anthony Nwakaeme, Macaristan kampında devam eden hazırlıklarda antrenmanların bir bölümünde takımla çalışırken bir bölümünde ise ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Fiziksel olarak eksiklerini kapatması için özel program uygulanan Nijeryalı sol kanadın kamp süresi içerisinde tam anlamıyla dahil olması bekleniyor.
10 TEMMUZ'DA RAKİP SZEGED
Trabzonspor'un
hazırlık maçlarının günleri ve saatleri netlik kazandı. Bordomavililer, ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.00'de Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak. Daha önce 14 Temmuz Pazar günü planlanan Zeleznicar Pancevo müsabakası ise 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da yapılacak.