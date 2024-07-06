1 transferle 6 mevki alıyorum

Trabzonspor'un Hull City'den aldığı Ozan Tufan, Macaristan kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten başarılı orta sahanın satır başları şöyle:Büyük takımda, büyük camiadayım.Hocamla henüz rolüm hakkında konuşmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum.Abdullah hocayla konuştuğumuzda bana senin 5- 6 mevkide oynayabilme özelliğin olduğu içindedi.Hocanın bu bakış açısından mutluyum.Trabzonspor'unda bana bu konudayardımcı olabileceğinidüşünüyorum.Transferlerinin çoğununbitmesi bir kulüp için çokönemli. Biz de sezona hazırşekilde giriyoruz.Taraftarlarla ilgili konuşacakolursak böyle bir karşılamabeklemiyordum.Kendimi orta sahada daharahat hissediyorum.Türkiye'den birkaç teklifdaha vardı ancakBORDO-MAVILILERIN yeni transferlerinden Anthony Nwakaeme, Macaristan kampında devam eden hazırlıklarda antrenmanların bir bölümünde takımla çalışırken bir bölümünde ise ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.hazırlık maçlarının günleri ve saatleri netlik kazandı. Bordomavililer, ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.00'de Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak.