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Giriş Tarihi: 16.1.2023

10 numara performans

UĞUR ÇEM
10 numara performans

Başakşehir’i deviren Yunan yıldız, tüm kulvarlarda 10 gol-9 asiste ulaşıp şampiyonluk yılındaki (9 gol-8 asist) katkısını daha ligin ilk yarısında aştı

Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor'u coşturan 'Çilingir' lakaplı futbolcu Anastasios Bakasetas, bu sezonki performansıyla kendini aştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan ve kara bulutları dağıtan Yunan yıldız, geçen seneki istatistiklerini daha ligin ilk yarısında geçti. Tüm kulvarlarda 26 maçta 10 kez fileleri havalandırıp 9 asist yapan Bakasetas, şampiyonlukla tamamlanan geride kalan sezonda 9 gol-8 asistlik katkı vermişti.

%37'Sİ GOLLE SONUÇLANDI
Bordo-mavililerin 10 numarası, attığı gollerin isabet oranındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor'un en skorer ismi olan Bakasetas, rakip kalelere gönderdiği 27 isabetli şutun 10'unu filelerle buluşturdu. 29 yaşındaki futbolcu, %37 başarı oranı yakalarken her 200 dakikada bir ağları havalandırmayı başardı

DJANİNY İÇİN KALMA İHTİMALİ
Trabzonspor'da sezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Semedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 10 maçlık ara sonrası Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Djaniny'nin kalma ihtimali biraz daha arttı. Trabzonspor'un ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun gitme ihtimalini düşürdü. Ancak kulüp menfaatleri doğrultusunda yüksek bir bonservis bedelinin gelmesinin bu düşünceyi değiştirebileceği belirtildi.

BARTRA'YA EN GÜZEL KUTLAMA
BORDO-mavililerin stoperi Marc Bartra 32. yaş gününü kutladı. Ailesi İspanya'da olan ve Trabzon'da tek başına yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, çocuklarının yaptığı resimleri paylaştı. Trabzonspor armasının yer aldığı çizimleri sosyal medyadan paylaşan Bartra'ya taraftarlar da mesaj yağdırdı.

'ŞEHİR EFSANESİNE SON VERDIK'
BAŞAKŞEHİR maçı ile birlikte yerel basın takımın kötü gidişata nokta koymasını manşetlerine taşıdı. Son Nokta gazetesi "Bir yudum nefes", Taka "Şampiyon bu işi bırakmaz", Karadeniz "Başakşehir efsanesine son verdik" başlıklarını kullandı.

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