10 numara performans

Medipol Başakşehir karşısında Trabzonspor'u coşturanlakaplı futbolcu Anastasios Bakasetas, bu sezonki performansıyla kendini aştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan ve kara bulutları dağıtan Yunan yıldız, geçen seneki istatistiklerini daha ligin ilk yarısında geçti.şampiyonlukla tamamlanan geride kalan sezonda 9 gol-8 asistlik katkı vermişti.Bordo-mavililerin 10 numarası, attığı gollerin isabet oranındaki başarısıyla da dikkat çekiyor. Trabzonspor'un en skorer ismi olan Bakasetas, rakip kalelere gönderdiği29 yaşındaki futbolcu,başarı oranı yakalarkensezonun geride kalan bölümünde eski günlerini aratan Djaniny Semedo'nun devre arasında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 10 maçlık ara sonrası Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Djaniny'nin kalma ihtimali biraz daha arttı. Trabzonspor'un ekonomik sıkıntılar nedeniyle transfer yapmasının zorlaşması, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun gitme ihtimalini düşürdü.BORDO-mavililerin stoperi Marc Bartra 32. yaş gününü kutladı. Ailesi İspanya'da olan ve Trabzon'da tek başına yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, çocuklarının yaptığı resimleri paylaştı.maçı ile birlikte yerel basın takımın kötü gidişata nokta koymasını manşetlerine taşıdı. Son Nokta gazetesiTakaKaradenizbaşlıklarını kullandı.