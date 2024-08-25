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Giriş Tarihi: 25.8.2024

10 numara transfer!

10 numara transfer!
Önceki gece 03.00 civarında özel uçakla Trabzon'a gelen Muhammed Cham, havalimanında çiçek ve tezahüratla karşılandı. Avusturyalı futbolcu, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Benimle birlikte herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir Almanya'da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi bekliyordum. Kendimi 10 numara olarak değerlendirebilirim ama önemli olan hocamın benden ne istediği. Abdullah Avcı ile görüştük. Bana Trabzonspor'dan ve gelecek planlarından bahsetti. Bunlar beni çok etkiledi ve heyecanlandırdı" dedi.
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10 numara transfer!
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