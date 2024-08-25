10 numara transfer!

Önceki
gece 03.00 civarında özel uçakla Trabzon'a gelen Muhammed Cham,
havalimanında
çiçek ve tezahüratla
karşılandı. Avusturyalı futbolcu,
çok heyecanlı olduğunu
belirterek, "Benimle birlikte
herkesin mutlu olduğunu
düşünüyorum. Uzun süredir
Almanya'da bu sürecin
sonuçlanmasını ve buraya
gelmeyi bekliyordum. Kendimi 10 numara
olarak değerlendirebilirim ama önemli olan
hocamın benden ne istediği.
Abdullah Avcı ile görüştük.
Bana Trabzonspor'dan
ve gelecek planlarından bahsetti.
Bunlar beni çok etkiledi
ve heyecanlandırdı" dedi.