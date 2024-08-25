10 numara transfer!

gecehavalimanındaçiçek ve tezahüratlakarşılandı. Avusturyalı futbolcu,çok heyecanlı olduğunubelirterek, "Benimle birlikteherkesin mutlu olduğunudüşünüyorum. Uzun süredirAlmanya'da bu sürecinsonuçlanmasını ve burayagelmeyi bekliyordum. Kendimi 10 numaraolarak değerlendirebilirim ama önemli olanhocamın benden ne istediği.Abdullah Avcı ile görüştük.Bana Trabzonspor'danve gelecek planlarından bahsetti.Bunlar beni çok etkiledive heyecanlandırdı" dedi.