10’suz olmuyor

Trezeguet'nin sezonu kapatması şokuyla sarsılan Trabzonspor, Mısırlı oyuncusunun forma giyemediği maçlarda sıkıntı yaşıyor.Yıldız futbolcu olmadan 17 gol atabilen Fırtına, 1.5 gol ortalaması ile 1.5 puan tutturabildi. Tecrübeli ismin oynadığı karşılaşmalarda ise Trabzonspor özellikle son haftalarda sonuca bir hayli kolay gidiyor.Bu maçlarda fileleri 44 kez havalandıranTürkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir döneminde iki kez finalde kaybettiği kupayı bu kez kazanmak için gözünü kararttı. Karadeniz ekibi ile Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşıp iki kez de Süper Kupa zaferi yaşayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu defa şampiyonluk istiyor. Bu arada Fırtına 15 kez kupada final oynadı, hedef ise 16. final mücadelesine çıkmak...sahasında 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacağı karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Yardımcıları ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken olacak.