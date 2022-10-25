10’un eli kolu bağlı!

Kariyerinde çıkışa geçmek üzereyken yaşadığı sıkıntılarla eski formunu yakalayamayan 23 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağı kırılmıştı. Ömür bu kez de diğer kolundan sakatlandı
Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavililerin kendisinden çok şey beklediği Abdülkadir Ömür, şanssızlıklardan kurtulamıyor... 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıkışa geçtiği anda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eski performansına ulaşmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelen veatel takılan Abdülkadir, bu kez de antrenmandadiğer kolundan sakatlık yaşadı.
ŞİŞLİK NEDENİYLE MR ÇEKİLEMEDİ
İdman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan yıldız futbolcunun, sağ koluhemen sargıya alınırken,şişlik meydanageldiği ve bu şişliğin inmesininardından MRkontrolü yapılacağı belirtildi. Ömür'ün, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.