10’un eli kolu bağlı!

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordo-mavililerin kendisinden çok şey beklediği Abdülkadir Ömür, şanssızlıklardan kurtulamıyor... 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde çıkışa geçtiği anda yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle eski performansına ulaşmakta güçlük çekiyor. Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağındaAbdülkadir, bu kez desakatlık yaşadı.İdman esnasında ikili mücadeleye giren ve yerde kalan yıldız futbolcunun,belirtildi. Ömür'ün, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçının kadrosunda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.