164 milyon TL’ye Hull City’de

Trabzonspor altyapısından yetişen ve bordomavili kulüpte 211 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, Hull City'ye transfer oldu. Oyuncunun "Artık Trabzonspor'da oynamak istemiyorum" sözleri sonrasında yönetim de kadro dışı kararı alıp teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Yapılan görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık teklif kabul edildi. Fırtına, 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ve sezon sonu 2.5 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ile toplam 5 milyon Euro (164 milyon TL) kazanacak. Ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 50 payı olacak.