20 şampiyonluğumuz tescil edilecek!

ordo-mavili kulübün 56. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı konuşmada 1959 öncesi şampiyonluklar konusuna değindi. İşte Doğan'ın sözleri: "TFF, 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların incelenmesine dair bir komisyon oluşturduSadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem liginin esas alınmasına karşı çıktık. Ülkemizin tamamını kapsamayan bu mahalli ligler esas alınarak bir karar verilecek ise mahalli ligde mücadele eden kurucu kulüplerimizden İdmanocağı ve İdmangücü'nün de 20 şampiyonluğunun tescil edilmesi zorunlu hale gelecektir. Belgelerimizi hazırlayarak başvurumuzu gerçekleştirdik.