2023 model Yusuf Yazıcı

Kupada Ümraniye’yi yıkan Yusuf Yazıcı, ligde de İstanbulspor’u avladı. 25 yaşındaki oyuncu eski günlere dönüş sinyali verdi
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci yaşanıyor. Sezon başında 1 sezon için kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, ligin ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalmıştı. Eski performansınıözleten Yazıcı, sıksık eleştirilerin odağındakiisim oluyordu. Ancak yetenekli futbolcu son iki maçında ortaya koyduğu futbolla adeta küllerinden doğdu. İlk önceZiraat Türkiye Kupası'ndaÜmraniyespor ile oynananmaçta sahaya sonradan girip 2gol attı, tur kapısını açtı.
İLK 11'İN DEĞİŞİLMEZİ OLACAK
Ardından ligdeki İstanbulspor maçında da 11'de başlayıp golünü attı. Ligde 7 maç aradan sonra as kadroda forma şansı bulan Yusuf Yazıcı, fırsatını iyi kullandı. Teknik direktör AbdullahAvcı'nın son dönemlerdeiyi çalıştığını söylediğioyuncu, Trezeguet'yi kesipformayı alırken sık sıkgol pozisyonu aradı. Takımına önemli katkı sağlayan Yusuf'un önümüzdeki haftalarda da ilk 11'in değişmezlerinden olması bekleniyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Geçmişten ders almalı
Yusuf Yazıcı'nın kalitesi belli. Oyun görüşü, top tekniği son dereceolumlu. Ayrıca da golcü özelliği var. Hep aynı şeyi söylüyorum; ne kadar kaliteli bir futbolcu da olsan günümüz futbolunda fizik gücü çok önemli. Kendine iyi bakacaksın, idmanlarda çok çalışacaksın. Yusuf'un düşüşe girmesinin en önemli nedeni budur. Zaten fizik güç eksikliğinin sıkıntısını zihinsel olarak da yaşadığından takımı farklı galipken rakibine kırmızı kartı gerektiren bir harekette bulundu. Benim her zamanki temennilerimaynı. Yetenekli oyuncuların geçmişlerinden ders almaları ve takımlarına katkı vermeleri…
BÜLENT TİMURLENK
Trabzonspor kucak açtı
Bakasetas varken, Bardhi ve Umut Bozok imza atmışken, Yusuf Yazıcı, Avcı için bir ihtiyaç değildi. Trabzonspor, evladına kucak açtı, bir formaverdi. Yeteneğini tartışmaya gerek yok. Birden fazla mevki özelliği olan, 20'li yaşların ortalarında bir büyük yetenek. "İmaj, imaj" diye eline ayağına dolananlardan kurtulur ve kendini futbola verirse Trabzonspor, bir yıl kontratı kalan evladını 5 milyonEuro'nun altında kadrosuna katabilir. Kupada Ümraniye maçındaki golleri, İstanbulspor maçında tabelayı açmış olması onu kendine getirmiştir. Djaniny ve Bardhi gibi isimlerin yetersiz olduğu ortada. Yusuf bu fırsatı inşallah tepmez.
'YARIŞTA BİZ DE VARIZ'
TRABZONSPOR'UN Brezilyalı oyuncusu Peres, yeniden sözleşmesinin aktif edilmesi ile birlikte sahalara da döndü. 32 yaşındaki sağ bek, takımınher geçen gündaha da iyiye gideceğinisöylerken kulüp olarak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olduklarına vurgu yaptı. Deneyimli isim, seri galibiyetlerle birlikte morallerinin de yerine geleceğini belirtip "Bu yarışta biz devarız" dedi.
MERKEZE 'ÖMÜR' KATTI
OFANSIF orta saha bölgesinden merkez orta saha pozisyonuna geçiş yapan Abdülkadir Ömür, bitmek bilmeyen enerjisi ile takımın son haftalardaki parlayan ismi olmayı başardı. İstanbulspor maçında yüzde 96 pas isabeti sağlayan Abdülkadir, ofansiforta saha ve sağ kanatolarak başladığı sezondamerkez orta saha bölgesindeadeta yeniden doğdu. Trabzonspor kariyerinde 8. sezonunu geçiren oyuncu, geride ise 180 maç bıraktı...