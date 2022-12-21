Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri 218 milyon TL’lik forma satıldı
Giriş Tarihi: 21.12.2022

218 milyon TL’lik forma satıldı

YUNUS EMRE SEL
218 milyon TL’lik forma satıldı

Bordo-mavili taraftarların en çok tercih ettiği forma çubuklu olurken, onu telkari ve şampiyonluk forması takip etti. Diğer ürünlerle toplam kazanç 300 milyon TL’yi buldu

Trabzonspor, şampiyonluğun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bordo-mavililer, son bir yıl içerisinde TS Club gelirlerini yüzde 200 artırırken, toplamda 218 milyon TL'lik forma satışı gerçekleştirdi. Bu rakam diğer ürünlerin eklenmesiyle 300 milyon TL'ye ulaştı. Fırtına'nın en fazla ürün satışı yaptığı iller arasında ilk sırayı Trabzon 135 milyon TL ile alırken onu 34 milyon TL'lik ürün satışı ile İstanbul takip etti. Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İzmir, Antalya ve Zonguldak da en çok satış yapılan iller olmayı başardı. Son bir yıl baz alındığında bir önceki döneme oranla yüzde 200'ü geçen bir kâr artışı ortaya çıktı. Trabzonspor'un en fazla satış yapan forması ise çubuklu forma olurken, onu telkari ve şampiyonluk forması takip etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı duyurdu! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler açıklandı! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
KYK burs ve kredi ücretleri ödeme tarihleri 2022-2023: GSB ile 2022 KYK bursu ne zaman yatacak, ayın kaçında, toplu mu ödenecek?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
KPSS TERCİH KILAVUZU, TARİHLERİ, TAKVİMİ 2022: ÖSYM ile Lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
ARKADAŞINA GÖNDER
218 milyon TL’lik forma satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA