218 milyon TL’lik forma satıldı

Trabzonspor, şampiyonluğun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bordo-mavililer,Bu rakam diğer ürünlerin eklenmesiyleFırtına'nın en fazla ürün satışı yaptığı iller arasında ilk sırayıBursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İzmir, Antalya ve Zonguldak da en çok satış yapılan iller olmayı başardı.Trabzonspor'un en fazla satış yapan forması ise çubuklu forma olurken, onu telkari ve şampiyonluk forması takip etti.