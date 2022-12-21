218 milyon TL’lik forma satıldı

Bordo-mavili taraftarların en çok tercih ettiği forma çubuklu olurken, onu telkari ve şampiyonluk forması takip etti. Diğer ürünlerle toplam kazanç 300 milyon TL’yi buldu
Trabzonspor, şampiyonluğun meyvelerini toplamaya devam ediyor. Bordo-mavililer, son bir yıl içerisindeTS Club gelirlerini yüzde200 artırırken, toplamda218 milyon TL'lik formasatışı gerçekleştirdi. Bu rakam diğer ürünlerin eklenmesiyle 300 milyonTL'ye ulaştı. Fırtına'nın en fazla ürün satışı yaptığı iller arasında ilk sırayı Trabzon135 milyon TL ile alırken onu34 milyon TL'lik ürün satışıile İstanbul takip etti. Bursa, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Samsun, İzmir, Antalya ve Zonguldak da en çok satış yapılan iller olmayı başardı. Son bir yıl baz alındığında birönceki döneme oranla yüzde200'ü geçen bir kâr artışıortaya çıktı. Trabzonspor'un en fazla satış yapan forması ise çubuklu forma olurken, onu telkari ve şampiyonluk forması takip etti.