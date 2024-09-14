27 gitti 13 geldi

Trabzonspor için 2024- 25 futbol sezonu transfer dönemi tarihin en hareketli transfer dönemlerinden birisi olarak kayıtlara geçti. Sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan ancak devamında Şenol Güneş'i koltuğa oturtan bordo-mavililer, toplamda kadrosunu 13 isimle güçlendirirken 27 oyuncuyla da yollarını ayırdı.
Böylelikle Fırtına, ligin en fazla transfer yapan ekipleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Savunma Stefan Savic, Serdar Saatçı, Borna Barisic
gibi isimlerle sağlamlaştırılırken orta sahaya Ozan Tufan, Muhammed Cham, Okay Yokuşlu
alındı. Kanatlara ise Anthony Nwakaeme
ve Cihan Çanak
takviyesi geldi.
EN FAZLA BONSERVİS ÜCRETİ CHAM'A VERİLDİ
Bordo-mavili takımın 2024-25 sezonu içerisinde en fazla bonservis bedeli verdiği futbolcu uzun uğraşlar sonunda kadroya katılan Muhammed Cham (4 milyon Euro), satıştan en fazla kâr elde ettiği oyuncu ise Rayyan Baniya (450 bin Euro/ kiralama) oldu.
Trabzonspor toplamda kiralama ve bonservis bedeli olarak bu yaz transfer dönemi içerisinde 19 milyon 680 bin Euro ödeme yaparken, kasasına satış ve kiralama bedeliyle beraber 1 milyon 372 bin Euro koydu.
FIRTINA PRESLE VURACAKVURACAK
TRABZONSPOR, Beşiktaş maçına taraftarının beklediği coşkulu oyunla çıkmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer, rakibine ön alanda pres yapacak. İki yeni transfer Simon Banza ve Muhammed Cham'ın ilk 11'de müsabakaya başlaması bekleniyor. Güneş'in özellikle Banza'yı pres gücü olarak kullanacağı ve siyah-beyazlı savunma oyuncularına baskı kuracağı öğrenildi.