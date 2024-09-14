27 gitti 13 geldi

Trabzonspor için 2024- 25 futbol sezonu transfer dönemi tarihin en hareketli transfer dönemlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.Böylelikle Fırtına, ligin en fazla transfer yapan ekipleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Savunmagibi isimlerle sağlamlaştırılırken orta sahayaalındı. Kanatlara isevetakviyesi geldi.Bordo-mavili takımın 2024-25 sezonu içerisinde en fazla bonservis bedeli verdiği futbolcu uzun uğraşlar sonunda kadroya katılan Muhammed Cham (4 milyon Euro), satıştan en fazla kâr elde ettiği oyuncu iseTrabzonspor toplamda kiralama ve bonservis bedeli olarak bu yaz transfer dönemi içerisindeTRABZONSPOR, Beşiktaş maçına taraftarının beklediği coşkulu oyunla çıkmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş yönetimindeki bordo-mavililer, rakibine ön alanda pres yapacak. İki yeni transfer Simon Banza ve Muhammed Cham'ın ilk 11'de müsabakaya başlaması bekleniyor. Güneş'in özellikle Banza'yı pres gücü olarak kullanacağı ve siyah-beyazlı savunma oyuncularına baskı kuracağı öğrenildi.