4 bölge için operasyon!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, gelecek sezona yönelik hazırladığı ön transfer raporu belli oldu. Hırvat hocanın;vetakviye yapılmasını istediği öğrenildi.Derelioğlu'nun ilk durakları Fransa ve Portekiz olacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da önümüzdeki hafta Avrupa'ya giderek belirlenen futbolcularla temasa geçeceği belirtildi.YENİ teknik heyeti ile ilk galibiyetini Ankaragücü'nden almayı hedefleyen Trabzonspor'davedurumları hızla düzeliyor. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayan iki yıldızın, sağlık ekibine yapılacak idmanlarda kendilerini denemek istediklerini bildirdi. Abdülkadir ve Visca'nın ağrıları olmaması durumunda maç kadrosuna alınacakları ifade edildi. Sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması sonucunda ciddi bir sakatlık geçiren