4 bölge için operasyon!

Bjelica raporunu yönetime sundu. Hırvat hoca; sağ bek, stoper, ön libero ve forvet takviyesi istedi. İlk duraklar Fransa ve Portekiz olacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın, gelecek sezona yönelik hazırladığı ön transfer raporu belli oldu. Hırvat hocanın; sağ bek, stoper,defansif orta saha ve forvetmevkilerine takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Bjelica'nınsunduğu isimleriizlemek ve haklarındarapor oluşturmakiçin futbolgelişim direktörüİhsan GündüzDerelioğlu yurt dışına çıktı. Derelioğlu'nun ilk durakları Fransa ve Portekiz olacak. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da önümüzdeki hafta Avrupa'ya giderek belirlenen futbolcularla temasa geçeceği belirtildi.
VİSCA VE ÖMÜR MÜJDESİ
YENİ teknik heyeti ile ilk galibiyetini Ankaragücü'nden almayı hedefleyen Trabzonspor'da AbdülkadirÖmür ve Edin Visca'nın durumları hızla düzeliyor. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayan iki yıldızın, sağlık ekibine yapılacak idmanlarda kendilerini denemek istediklerini bildirdi. Abdülkadir ve Visca'nın ağrıları olmaması durumunda maç kadrosuna alınacakları ifade edildi. Sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması sonucunda ciddi bir sakatlık geçiren NaciÜnüvar'ın ise sezonu kapattığıöğrenildi. 19 yaşındaki futbolcununkiralık sözleşmesihaziran ayında bitiyor.