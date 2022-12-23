653 gündür kaybetmiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde ağırladığı Samsunspor'u 3-0 yenenEn son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında 31 lig maçında 19 galibiyet, 12 beraberlik alan ve hiç mağlup olmayan bordo-mavililer, 653 gündür iç sahada kaybetmiyor. Fırtına, yarın evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçı da kazanarak seriyi 656 güne ulaştırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, bu sezon 7. haftada Gaziantep FK'yı 3-2 yenerek,Öte yandan geçen sezondan beri hem sahasında hem de deplasmanda büyük maçları kaybetmeyen Trabzonspor, bu geleneği Fenerbahçe karşısında devam ettirmek niyetinde.hazırlık maçının ikisinde gol atan ve kupadaki Samsunspor karşılaşmasını da boş geçmeyen Umut Bozok, Fenerbahçe karşısında da Trabzonspor'un en büyük gol silahlarından biri olacak. 26 yaşındaki oyuncu, "Aldığımız galibiyet Fenerbahçe karşılaşması öncesi önemli bir moral oldu. İç sahada gol atmak benim için çok önemliydi. Yarın oynayacağımız Fenerbahçe mücadelesi hem bizim, hem de taraftarlarımız için daha önemli. İnşallah bu maçta da gol atarım" diye konuştu.