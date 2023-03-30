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Giriş Tarihi: 30.3.2023

8 futbolcunun ihtarı kaldırıldı

8 futbolcunun ihtarı kaldırıldı

Trabzonspor yönetimi, kasım ayından itibaren alacakları biriken ve kulübe ihtar çeken 8 oyuncu için 2 milyon 600 bin Euro’luk ödeme yaptı

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetimi, kulübü 350 milyon TL'lik gecikmiş borç nedeniyle UEFA kulüp lisansı alamama tehlikesinden uzaklaştıracak büyük bir adım attı. Bordomavili idareciler, kasım ayından itibaren alacakları biriken ve kulübe ihtar çeken 8 oyuncu için 2 milyon 600 bin Euro'luk (53 milyon TL) bir ödeme yaptı ve sıkıntıyı ortadan kaldırdı. Yarına kadar diğer oyuncu ödemelerini de yapması gereken yönetim kurulu, ay sonunda UEFA kulüp lisansı alınmasıyla ilgili tüm sorunları çözmeyi amaçlıyor. Şu an için ihtarlık bir durumun kalmaması ile nefes alan yönetimin önünde, ciddi bir ödeme takvimi daha bulunuyor.

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8 futbolcunun ihtarı kaldırıldı
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