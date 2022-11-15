8 puanlık fatura

Trabzonspor bu sezon bireysel hatalardan çok çekti. Ligde ve Avrupa'da 5 futbolcusunun yüzünden kalesinde 6 gol gören bordo- mavililer, 8 puanı sahada bıraktı. Vitor Hugo (2) en çok hata yapan isim oldu. Brezilyalı stoperi; Umut Bozok, Marc Bartra, Uğurcan Çakır ve Larsen 1'er kezle takip etti.Ferencvaros ve Antalyaspor maçlarında bunu yaşarken, Monaco mücadelesindesahneye çıktı.Kızılyıldız deplasmanında gole neden olan hataya imza attı.Kayserispor karşılaşmasında,ise Ankaragücü müsabakasında bu hataya düştü.