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Giriş Tarihi: 15.11.2022

8 puanlık fatura

UĞUR ÇEM
8 puanlık fatura

Trabzonspor’da 5 futbolcu ligde ve Avrupa’da 6 gole neden oldu. Hugo 2, Umut, Bartra, Uğurcan ve Larsen 1’er hata yaptı

Trabzonspor bu sezon bireysel hatalardan çok çekti. Ligde ve Avrupa'da 5 futbolcusunun yüzünden kalesinde 6 gol gören bordo- mavililer, 8 puanı sahada bıraktı. Vitor Hugo (2) en çok hata yapan isim oldu. Brezilyalı stoperi; Umut Bozok, Marc Bartra, Uğurcan Çakır ve Larsen 1'er kezle takip etti. Hugo; Ferencvaros ve Antalyaspor maçlarında bunu yaşarken, Monaco mücadelesinde Bartra sahneye çıktı. Umut Bozok, Kızılyıldız deplasmanında gole neden olan hataya imza attı. Kaleci Uğurcan; Kayserispor karşılaşmasında, Larsen ise Ankaragücü müsabakasında bu hataya düştü.

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