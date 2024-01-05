814 milyon TL daha geliyor!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, 2.6 milyar TL’lik sponsor desteğine yenilerinin de ekleneceğini açıkladı
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, sürdürülebilir bir ekonomi modeli için çalıştıklarını söyledi. Yatırımlarve projelerdensorumluolan Kaya, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
KAYA: BORÇ ALMADIK
"Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kuruluş hayatına devam edemez. Kısa sürede kulübünkasasına ortakbir çalışmayla 80 milyonEuro (2.6 milyarTL) soktuk, bu rakamTürkiye'de herhangibir kulübün kısa vadedebulup buluşturabileceğibir miktar değil. Bu ödemelerle kulübümüzü ciddi sorunlardan kurtardık ve geleceğe daha sağlam bakabiliyoruz. Bu rakamı borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da Sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon Euro'luk (814milyon TL) bir hamlemiz daha olacak."