814 milyon TL daha geliyor!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, sürdürülebilir bir ekonomi modeli için çalıştıklarını söyledi., kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:"Ekonomisi düzgün olmayan hiçbir kuruluş hayatına devam edemez.Bu ödemelerle kulübümüzü ciddi sorunlardan kurtardık ve geleceğe daha sağlam bakabiliyoruz. Bu rakamı borçlanarak yapmadık, tamamen sponsor ve hibe destekleriyle yolu yürüdük. Önümüzdeki aylarda da Sayın Başkanımızın belirttiği üzere 25 milyon Euro'lukbir hamlemiz daha olacak."