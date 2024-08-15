Abdullah Avcı: Bana karşı organize bir kötülük var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik sosyal medyada yapılan hakarete varan eleştirilere sert tepki gösteren tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Eleştirilere açığım. Transferlerimiz geliyor ve daha da gelecek. Yeni gelenlerle bir takım oluşturmaya, organizasyon yapmaya çalışıyoruz.
Ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Bu takım çok iyi olacak ve görecekler. Bir iki eksiğimiz var ve harika bir takım olacağız.
Bu kadar uzun senedir futbolun içinde olan ve bu ligde en fazla maça çıkan biri olarak söylüyorum. Taraftarımızdan zaman, sabır istemiyorum sadece destek istiyorum.
Şampiyonluk ve Süper Kupalar kazandık. Geçen sezon da 3.'lük ve Türkiye Kupası finali hedefimizi yakaladık. Statta, tesisin içinde, zeminde, toplantı odasında, sağlık odasında birçok şeyin içine yeniden bir vizyon koyduk."
HUKUKÇULARIM TAKİP EDİYOR
"Yine de memnun olmayan ve durmadan eleştiren bir güruhla karşı karşıyayız. Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Kendimle, oyunla alakalı eleştirilerden bahsetmiyorum. Oyunun içindeki eleştirilere en açık teknik direktörüm.
Hem ben hem de sağduyulu Trabzonspor taraftarı karşı karşıya. Benim bir ailem, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medyayı kullanmıyorum ama bu koltukta oturuyorsam profesyonellerim var, onlar kullanıyor. Hakaretlere varan çok çirkin saldırılara maruz kalıyorum. Hak etmediğimi düşünüyorum.
Bu koltukta oturuyorsam tabi ki bedelleri var. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor."
VAZGEÇMEDEN YOLA DEVAM
"Abdullah Avcı'ya değil, Trabzonspor'un teknik direktörlük makamına yapılan bir saygısızlıktır bu. Burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır. Tuşa bastığımda neler olduğunu tarih yazmaya devam edecektir. Trabzonspor doğru ve gelişen bir yoldadır.
Geçmişte yaptık. Mevlana'nın bir sözüyle kapanışı yapayım. İnandığım da bu. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir duruma getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası kaderinin değişeceği yerdir."
TUR ÖNCESİ SAVİC ŞOKU
UEFA
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 yenildiği Radip Wien ile bugün deplasmanda rövanşa çıkacak olan Trabzonspor'da Savic şoku yaşandı. Süper Lig'in ilk haftasındaki Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan çıkan
tecrübeli stoperin, ciddi bir durumunun olmadığı belirtilmişti. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir yaptığı son açıklamada, oyuncunun çekilen MR sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması
tespit edildiğini belirtip Rapid Wien maç kadrosundan çıkarıldığını bildirdi. Sivasspor maçından farklı olarak stoperde Savic'in yerine Mendy, orta sahada ise Bardhi'nin yerine Lundstram'a görev verilmesi bekleniyor.
Ayrıca yeni transfer Arseniy Batagov da kadroda yer aldı.