Abdullah Avcı: Bana karşı organize bir kötülük var

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien maçı öncesi basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik sosyal medyada yapılan hakarete varan eleştirilere sert tepki gösteren tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Eleştirilere açığım. Transferlerimiz geliyor ve daha da gelecek.Ekibimiz gece gündüz çalışıyor. Bu takım çok iyi olacak ve görecekler.Bu kadar uzun senedir futbolun içinde olan ve bu ligde en fazla maça çıkan biri olarak söylüyorum.Şampiyonluk ve Süper Kupalar kazandık. Geçen sezon da 3.'lük ve Türkiye Kupası finali hedefimizi yakaladık. Statta, tesisin içinde, zeminde, toplantı odasında, sağlık odasında birçok şeyin içine yeniden bir vizyon koyduk.""Yine de memnun olmayan ve durmadan eleştiren bir güruhla karşı karşıyayız. Ne yazık ki organize bir kötülükle karşı karşıyayız.Hem ben hem de sağduyulu Trabzonspor taraftarı karşı karşıya. Benim bir ailem, çocuklarım var. Sosyal medya denen bir mecra var. Sosyal medyayı kullanmıyorum ama bu koltukta oturuyorsam profesyonellerim var, onlar kullanıyor.Bu koltukta oturuyorsam tabi ki bedelleri var. Sosyal medyacılarım ve hukukçularım takip ediyor.""Abdullah Avcı'ya değil, Trabzonspor'un teknik direktörlük makamına yapılan bir saygısızlıktır bu. Burada yaptıklarımızı tarih yazacaktır. Tuşa bastığımda neler olduğunu tarih yazmaya devam edecektir.Geçmişte yaptık. Mevlana'nın bir sözüyle kapanışı yapayım. İnandığım da bu.Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 yenildiği Radip Wien ile bugün deplasmanda rövanşa çıkacak olan Trabzonspor'da Savic şoku yaşandı.tecrübeli stoperin, ciddi bir durumunun olmadığı belirtilmişti.tespit edildiğini belirtip Rapid Wien maç kadrosundan çıkarıldığını bildirdi. Sivasspor maçından farklı olarak stoperdeAyrıca yeni transfer Arseniy Batagov da kadroda yer aldı.