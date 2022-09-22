Abdullah Avcı detaylı analize başladı! "Bundan sonra kaybetmek yok"

KAYSERİSPOR, MONACO VE KASIMPAŞA

Ligde 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, 6 Ekim'de Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Monaco deplasmanına çıkacak. 10 Ekim'de ise Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor, üçte üç hesapları yapıyor. 16 Ekim'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maça kadar puan kaybı istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, milli arada kısa süre içinde karşılaşacakları tüm rakipleri analiz etmeye başladığı öğrenildi.