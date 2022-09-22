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Giriş Tarihi: 22.9.2022 10:14 Son Güncelleme: 22.9.2022 10:16

Abdullah Avcı detaylı analize başladı! "Bundan sonra kaybetmek yok"

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı detaylı analize başladı! Bundan sonra kaybetmek yok

Önlerindeki yoğun maç trafiğini hasar almadan atlatıp takım üzerindeki istikrarsız görüntüyü silmek isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlu rakiplerin detaylı analizlerine başladı. İşte tüm detaylar...

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız galibiyetiyle moral bulan, ardından Süper Lig'de sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK'yı son dakikada bulduğu golle 3-2 yenen Trabzonspor, milli araya gelecek adına umut vererek girdi. Sezonun başında inişli çıkışlı bir grafik yaşayan bordo-mavililer, milli aradan sonra istikrarlı bir görüntü çizmeyi planlıyor. Özellikle ligde seri galibiyet hedefleyen Karadeniz ekibi, Avrupa Ligi'nde de çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

KAYSERİSPOR, MONACO VE KASIMPAŞA

Ligde 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, 6 Ekim'de Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Monaco deplasmanına çıkacak. 10 Ekim'de ise Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor, üçte üç hesapları yapıyor. 16 Ekim'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maça kadar puan kaybı istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın, milli arada kısa süre içinde karşılaşacakları tüm rakipleri analiz etmeye başladığı öğrenildi.

STOPERDE DEĞİŞİM SÜRECEK

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon ulaştığı şampiyonlukta Denswil-Hugo ikilisi defansın göbeğinde uzun süre birlikte oynamıştı. Bu sezon ise teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transfer Marc Bartra'nın yanında sürekli bir rotasyon içerisinde. Ligde Vitor Hugo'yu; Avrupa maçlarında ise ağırlıklı olarak Denswil'i tercih eden tecrübeli çalıştırıcının, ligin ilerleyen bölümlerinde de bu değişimi devam ettirme düşüncesinde olduğu öğrenildi.

FIRTINA'YA YENI FİZYOTERAPİST

Trabzonspor'da sağlık ekibine takviyeler devam ediyor. Bordo-mavili kulüp, 2006 ve 2021 yılları arasında Başakşehir kulübünde fizyoterapist olarak görev yapan Yunan asıllı Ioakim Ipseftel'i de ekibe dahil etti. İzin bittikten sonra takım yeni fizyoterapist ile çalışmaya başlayacak.

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Abdullah Avcı detaylı analize başladı! "Bundan sonra kaybetmek yok"
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