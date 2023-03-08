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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Abdullah Avcı istifa etti

Abdullah Avcı istifa etti
Sıcak saatlerin yaşandığı Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan da flaş bir hamle geldi. Geçen yıl kulübün yıllar süren şampiyonluk hasretini bitiren ancak bu sezonki kötü gidişinde etkili olan tecrübeli çalıştırıcı, yeni gelecek yönetimin önünü açmak için görevinden istifa etti. Kulübe kongreye kadar başkanlık yapacak olan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Avcı, "Sizin yeni bir sayfa açmanızı istiyorum. Bu nedenle ben görevimi bırakmaya hazırım" dedi. Doğan da hocanın bu kararına saygı duyarak durumu yöneticilerle paylaştı.

YERLİ VE GENÇ...
Bugün Trabzon'a gelecek olan 59 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekip ve futbolculara veda edecek. Bordo-mavili takımı, Adana Demirspor maçına yardımcı antrenör Orhan Ak'ın çıkarması bekleniyor. Seçimden sonra yeni teknik adam belirlenecek. İlk hedef; yerli ve genç bir hocayla yola devam etmek.

'MADDİ TALEBİM YOK HAKKINIZI HELAL EDİN'
ABDULLAH Avcı, dün şu açıklamayla ayrılığını duyurdu: "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşça kal deme vakti geldi. Şampiyon Trabzonspor, geriye değil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."

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Abdullah Avcı istifa etti
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