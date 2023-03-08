Abdullah Avcı istifa etti

Sıcak saatlerin yaşandığı Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan da flaş bir hamle geldi.Kulübe kongreye kadar başkanlık yapacak olan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Avcı,dedi. Doğan da hocanın bu kararına saygı duyarak durumu yöneticilerle paylaştı.Bugün Trabzon'a gelecek olan 59 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekip ve futbolculara veda edecek.Seçimden sonra yeni teknik adam belirlenecek. İlk hedef; yerli ve genç bir hocayla yola devam etmek.ABDULLAH Avcı, dün şu açıklamayla ayrılığını duyurdu: "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşça kal deme vakti geldi.Bölünmemeli, birleşmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."