Abdullah Avcı istifa etti

Sıcak saatlerin yaşandığı Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan da flaş bir hamle geldi. Geçenyıl kulübün yıllar süren şampiyonlukhasretini bitiren ancakbu sezonki kötü gidişinde etkiliolan tecrübeli çalıştırıcı, yeni gelecekyönetimin önünü açmak içingörevinden istifa etti. Kulübe kongreye kadar başkanlık yapacak olan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelen Avcı, "Sizin yeni bir sayfa açmanızıistiyorum. Bu nedenle bengörevimi bırakmaya hazırım" dedi. Doğan da hocanın bu kararına saygı duyarak durumu yöneticilerle paylaştı.
YERLİ VE GENÇ...
Bugün Trabzon'a gelecek olan 59 yaşındaki çalıştırıcı, teknik ekip ve futbolculara veda edecek. Bordo-mavili takımı,Adana Demirspor maçına yardımcıantrenör Orhan Ak'ın çıkarmasıbekleniyor. Seçimden sonra yeni teknik adam belirlenecek. İlk hedef; yerli ve genç bir hocayla yola devam etmek.
'MADDİ TALEBİM YOK HAKKINIZI HELAL EDİN'
ABDULLAH Avcı, dün şu açıklamayla ayrılığını duyurdu: "Bazen durmak gerekir. Derin bir nefes almak, çok fazla düşünmemek ve olacaklara güvenmek gerekir. Çok sevdiğim Trabzonspor'a ve bu güzel şehrin güzel insanlarına, hiçbir maddi talebim olmadan, koşulsuz, beklentisiz hoşça kal deme vakti geldi. Şampiyon Trabzonspor, geriyedeğil ileriye gitmeli. Bölünmemeli, birleşmeli. Trabzon'u ve Trabzonspor'u seviyorum. Hakkınızı helal edin."