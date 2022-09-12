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Giriş Tarihi: 12.9.2022 10:18

Abdullah Avcı'dan futbolcularına: Farkımızı gösterelim

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’dan futbolcularına: Farkımızı gösterelim

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı oyuncularına seslendi. Adana Demirspor maçından mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Hataların bedeli ağır oldu. Artık gerçek Trabzonspor’u herkese izletmeliyiz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Bu akşamki zorlu mücadele için planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü idman sonrası oyuncularına son uyarılarını yaptı.

Zorlu bir fikstürden geçtiklerini hatırlatan Avcı, "Evet, tüm kulvarlar zor olabilir, rakipler de güçlü olabilir ama bunların hiçbiri bahane olamaz. Biz kaliteli bir takımız. Ferencvaros maçı geride kaldı. Şimdi önümüze bakmalıyız" dedi.

UZAKTAN ŞUT ATMAYA ÇEKİNMEYİN
Sahada diri, birbiriyle yardımlaşan ve daha fazla boş koşu yapan bir Trabzonspor olması gerektiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Daha fazla rakibin arkasına ve kenarlardan ceza sahasının içindeki hedefe doğru paslar atmalıyız. Kaliteli ayaklara sahibiz. Uzaktan şut çekmekten de geri durmayın. Fark yaratın. Gerçek Trabzonspor'u artık herkese izletmeliyiz" diye konuştu.

UĞURCAN ELDİVENLERİ ALIYOR
Bu arada Trabzonspor'da son 3 resmi karşılaşmada kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye teslim eden Uğurcan Çakır, Adana Demirspor maçıyla birlikte geri dönüyor. Tecrübeli file bekçisinin sakatlığını tamamen atlattığı ve kaleyi devralmaya hazır olduğu belirtildi.

DORUKHAN SÖZ ALDI
Öte yandan Trabzonspor'da Ümraniyespor maçında sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor deplasmanına giden takım arkadaşlarını uğurladı. Tecrübeli oyuncu, takımdan zorlu maç için 3 puan sözü aldı.

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Abdullah Avcı'dan futbolcularına: Farkımızı gösterelim
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