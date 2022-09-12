Abdullah Avcı’dan futbolcularına: Farkımızı gösterelim

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor. Bu akşamki zorlu mücadele için planlarını hazırlayan teknik direktör Abdullah Avcı, dünkü idman sonrası oyuncularına son uyarılarını yaptı.

Zorlu bir fikstürden geçtiklerini hatırlatan Avcı, "Evet, tüm kulvarlar zor olabilir, rakipler de güçlü olabilir ama bunların hiçbiri bahane olamaz. Biz kaliteli bir takımız. Ferencvaros maçı geride kaldı. Şimdi önümüze bakmalıyız" dedi.