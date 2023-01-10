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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Abdullah Avcı’dan istifa sinyali

YUNUS EMRE SEL
Abdullah Avcı’dan istifa sinyali

“Alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. Hastalıklı bir durum var. Geçici gibi durmuyor. Burada harika işler başardık. Şimdi kendi adıma durum değerlendirmesi yapmalıyım”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası istifa sinyali verdi. Takımın yediği gollerin normal olmadığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu. Buna tepki verememek geçici olmayan bir durum gibi duruyor. Oyunda kavga etmemek, tepki vermemek geçici bir durum değil. Alışık olmadığım bir süreç yaşıyoruz. Hastalıklı bir durum var. Birçok şeyi deniyoruz. Oyunu, formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz, takım bir çıkıyor, tak diye düşüyor. Bizim için bir değerlendirme yapmak gerekir. 26 aydır buradayım. Harika işler yapıldı, kupalar alındı. Kendi adıma şimdiki durumun değerlendirmesini yapmak gerek."

TOPU ALDI GOLLERİ YEDİ!
DÜN geceki karşılaşmada ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 71 topa sahip olma oranıyla büyük üstünlük kurduğu rakibinden maçın bu bölümünde 3 gol birden yedi. Özellikle defansta büyük hatalar yapan bordo- mavililer, hücumda da istediği verimi sağlayamadı.

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Abdullah Avcı’dan istifa sinyali
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