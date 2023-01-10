Abdullah Avcı’dan istifa sinyali

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonrası istifa sinyali verdi. Takımın yediği gollerin normal olmadığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu.Oyunda kavga etmemek, tepki vermemek geçici bir durum değil. Alışık olmadığım bir süreç yaşıyoruz. Hastalıklı bir durum var. Birçok şeyi deniyoruz.Bizim için bir değerlendirme yapmak gerekir. 26 aydır buradayım. Harika işler yapıldı, kupalar alındı. Kendi adıma şimdiki durumun değerlendirmesini yapmak gerek."DÜN geceki karşılaşmada ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında yüzde 71 topa sahip olma oranıyla büyük üstünlük kurduğu rakibinden maçın bu bölümünde 3 gol birden yedi. Özellikle defansta büyük hatalar yapan bordo- mavililer, hücumda da istediği verimi sağlayamadı.