Abdullah Avcı'dan transfer itirafı! "Takımdan ayrılanlar olacak"

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Eksik çıkılan bir derbi. 11'in 5 tanesi bizimle değildi. Derbi iyi değildi. Takstiksel anlamda da iyi değildi. Pas hatalarımız fazlaydı. Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi. İçerde son ana kadar kazanmak için her şeyi denedik." dedi