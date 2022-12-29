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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Abdullah Avcı’nın düşüşü

UĞUR ÇEM
Abdullah Avcı’nın düşüşü

59 yaşındaki çalıştırıcı, 15. maçlar sonunda 1.73 puan ortalamasında kaldı. 2019-20 Beşiktaş ve 2015-16 Başakşehir sezonlarındaki en düşük puanlı ortalamasını yineledi

F.Bahçe galibiyetiyle ivmenin fitilini ateşleyen Trabzonspor, Karagümrük'e 4-1 yenilip 8 maçlık namağlup serisini bitirdi. Ligde geride kalan 15 maçta 26 puanı hanesine yazdırıp taraftarını mutsuz eden deneyimli çalıştırıcı, 1.73 puan ortalaması tutturdu. Avcı, 15. maçlar dikkate alındığında kendisinin kariyerindeki en düşük ortalamasını egale etti. 2019- 20'de Beşiktaş ve 2015-16 sezonunda Başakşehir'de aynı değeri yapan 59 yaşındaki teknik direktör, bunu bir kez daha tekrarladı. Avcı'nın takımının, gol yollarındaki etkisizliği de dikkat çekiyor. Şampiyon olduğu geçen sezon aynı periyotta 31 kez ağları sarsıp 11 gol yiyen Trabzon, bu yıl ise 22 kez fileleri havalandırdı ve 20 gole engel olamadı. Fırtına, geride kalan sezondaki muhteşem performansını aratırken zirveden de uzaklaştı.



TAKIMA KRAMPON TEPKİSİ!
Abdullah Avcı, maç içerisinde yenilen golde Bartra'nın ayağının kayması ve maç içerisinde birçok pozisyonda oyuncuların bu duruma düşmesine tepki gösterdi. Avcı, bunun bir izahının olmadığını belirterek, "Maç öncesinde ısınmaya çıkıyorsunuz. Ortada harika bir zemin var. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun ona göre tercih yapacak. Bu normal bir şey değil, bunu oyuncu takip edecek" dedi.

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Abdullah Avcı’nın düşüşü
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