Abdullah Avcı’nın düşüşü

F.Bahçe galibiyetiyle ivmenin fitilini ateşleyen Trabzonspor, Karagümrük'e 4-1 yenilip 8 maçlık namağlup serisini bitirdi. Ligde geride kalan 15 maçta 26 puanı hanesine yazdırıp taraftarını mutsuz eden deneyimli çalıştırıcı,ortalaması tutturdu. Avcı, 15. maçlar dikkate alındığında kendisinin kariyerindeki en düşük ortalamasını egale etti.Avcı'nın takımının, gol yollarındaki etkisizliği de dikkat çekiyor. Şampiyon olduğu geçen sezon aynı periyottabu yıl ise 22 kez fileleri havalandırdı ve 20 gole engel olamadı. Fırtına, geride kalan sezondaki muhteşem performansını aratırken zirveden de uzaklaştı.Abdullah Avcı, maç içerisinde yenilen golde Bartra'nın ayağının kayması ve maç içerisinde birçok pozisyonda oyuncuların bu duruma düşmesine tepki gösterdi. Avcı, bunun bir izahının olmadığını belirterek, "Maç öncesinde ısınmaya çıkıyorsunuz. Ortada harika bir zemin var. Eğer ayağınız kayıyorsa 8-10 tane kramponu var bir oyuncunun ona göre tercih yapacak. Bu normal bir şey değil, bunu oyuncu takip edecek" dedi.