Aç oyuncuları alacağız

Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak düşüşünü sürdüren Trabzonspor'da Nenad Bjelica, kalan haftalarda takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor.Bir yandan mevcut futbolcular için rapor hazırlayan 51 yaşındaki hoca, bir yandan da gelecek sezon için çalışıyor.Gelecek sezon takımda tutacağı futbolcuların hâlâ heyecan ve istek duyan, takım için bir şeyler yapma arzusunda olan isimler olacağını özellikle vurgulayan Nenad Bjelica,ifadesini kullandı.KONYASPOR maçında Soner'e yaptığı sert faul sonrası ilk yarının sonunda direkt kırmızı kartla oyundan atılan Bakasetas, yaptığına pişman oldu. Soyunma odasında arkadaşlarından özür dileyen Yunan yıldızın, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldığı ve bu konuda çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da "Topu korumak istemiştim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.