Ademi için kiralık teklif

Trabzonspor iyi bir kadro kurmak için çalışırken önceliği maliyeti düşük isimlere veriyor. Birçok bölgeye takviye yapacak32 yaşındaki futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesi 2025'te sona erecek. Teknik direktör Nenad Bjelica, uzun yıllar Dinamo Zagreb'de forma giyen Kuzey Makedonyalı'yı çok yakından tanıyor ve transferinde ısracı davranıyor.İTALYAN basını, Roma'nın Patricio'nun gelecek sezon sözleşmesini tamamlamasıyla Uğurcan Çakır'ın 1 numara olmasının planlandığını yazdı. Haberde Roma'nın bu transfer için Galatasaray'la yarışacağına vurgu yapıldı. Trabzon'la sözleşmesi 2027'de bitecek Uğurcan için G.Saray'ın 4-5 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğu,