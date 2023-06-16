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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Ademi için kiralık teklif

Ademi için kiralık teklif

Bjelica’nın Dinamo Zagreb’ten tanıdığı 32 yaşındaki oyuncunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile 2025’e kadar sözleşmesi var

Trabzonspor iyi bir kadro kurmak için çalışırken önceliği maliyeti düşük isimlere veriyor. Birçok bölgeye takviye yapacak bordo-mavililer, aradığı ön liberoyu Çin'de buldu: Arijan Ademi. 32 yaşındaki futbolcunun, Çin ekibi Beijing Guoan ile sözleşmesi 2025'te sona erecek. Teknik direktör Nenad Bjelica, uzun yıllar Dinamo Zagreb'de forma giyen Kuzey Makedonyalı'yı çok yakından tanıyor ve transferinde ısracı davranıyor. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken görüşmeler sürüyor.

UĞURCAN'A 1 NUMARA GARANTI
İTALYAN basını, Roma'nın Patricio'nun gelecek sezon sözleşmesini tamamlamasıyla Uğurcan Çakır'ın 1 numara olmasının planlandığını yazdı. Haberde Roma'nın bu transfer için Galatasaray'la yarışacağına vurgu yapıldı. Trabzon'la sözleşmesi 2027'de bitecek Uğurcan için G.Saray'ın 4-5 milyon Euro teklif etmeye hazır olduğu, Roma'nın 10-12 milyon Euro'ya bu işi bitireceği belirtildi.

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Ademi için kiralık teklif
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