Afrika Kupası’na yetişemiyor!

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nicolas Pepe'nin durumu, Fildişi Sahilleri'nde de üzüntüye neden oldu.13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta bitecek Afrika Uluslar Kupası'na büyük ihtimalle yetişemeyecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun, 7 Ocak'taki Ankaragücü karşılaşmasında bile tam olarak hazır hale gelemeyeceği ifade edildi.