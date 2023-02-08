Ağaoğlu: Erce’yi aradım büyük panik yaşıyordu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hatayspor'da forma giyen eski kalecileri Erce Kardeşler ile deprem sonrası konuşmasını yayıncı kuruluşa anlattı. Ağaoğlu, "Sabah Hatayspor Başkanı'nı aradım, telefonuna ulaşılamıyordu. Kamil Ahmet ve Erce'yi de aradım. Kamil Ahmet'e ulaşamadım, Erce daha sonra bana dönüş yaptı. Panik yaşıyordu. Çok büyük bir korku içerisindeydi. Sakinleştirmeye çalıştım ama ne kadar başarılı oldum bilmiyorum" dedi. Ağaoğlu, "Kenetlenilecek gün, bugün. Biz sadece kurum ve birey olarak sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Onu da layıkıyla yerine getirdiğimizi düşünmüyorum çünkü görüntüleri gördükçe orada, o insanlarla birlikte olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.