Akçaabat’a muhteşem eğitim kompleksi

Trabzon Akçaabat'ta Erdemoğlu Holding tarafından yaptırılan spor lisesi, spor salonu, öğrenci yurdu ve futbol sahasından oluşan İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi ile Sebat Gençlik Spor İdari Binası ve Sebat Gençlik Spor futbol sahasının açılışı yapıldı.. Bakan Tekin, Erdemoğlu'na ekmeğini yediği, suyunu içtiği şehre sahip çıkmasından dolayı teşekkür ettiğini söyledi. 1 milyar TL'lik yatırımla 2022'de temeli atılan ve 50 bin metrekarelik alana inşa edilen kompleks, toplamda 16 bin 431 metre kare kapalı alana sahip.