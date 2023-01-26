Alacağımız daha çok kupa var

Alanyaspor maçı sonrası hocanın istifa sinyalini yorumlayan oyuncu, “Duygusal olarak biraz yıpranmıştı. Onun gitmesini kimse istemiyor. O olaydan güçlenerek çıktık” dedi
Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürürken idman öncesi Abdülkadir Ömür gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alanyasporve Karagümrük maçlarındakırılma anlarınıatlatamadıklarını belirten Ömür, "Bizim takımın 5 tane yiyeceğine kimse inanmıyor ama bazı kırılma anlarını atlatamadık. Duygusal olarak hoca biraz yıpranmıştı, kimse gitmesini istemiyor. HocamızınTrabzon'la alacağıdaha çok kupalar var.Biz her zaman kendisininyanındayız. O olaydan güçlü şekilde çıkabileceğimizi biliyorduk" dedi.
GİT DERLERSE GİDERİM
23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'daki geleceği için de net konuştu: "Yıllar önce bazı teklifler gelmişti fakat başkanımız o anki duruma göre beni yollamak istememişti. Trabzonspor'da kaldım ve şampiyon olarakkulübün tarihineismimizi geçirdik.Avrupa hedefim kapanmadı. Trabzonspor 'git' derse giderim, 'kal' derse kalırım. İlksöz Trabzonspor'undur."
8 EKSİK CAN SIKIYOR8 Trabzonspor'da Hatay karşılaşması öncesi 8 futbolcunun sakatlığı teknik heyeti zorluyor. BrunoPeres; diz ile ayak bileği arasındaki bölümdeki kas spazmı nedeniyle kontrollü olarak çalıştı. Hamsik; kas spazmı sebebiyle antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Siopis; sağ bacak üst arka kısmındaki kas spazmı nedeniyle çalışmanın bir bölümünde çalıştı. AbdülkadirÖmür; sağ kasık ağrıları, Gbamin; sol diz bölgesindeki sakatlığının sürmesi ve Gomez de sağ bacak üst arka kısmındaki kas spazmından dolayı çalışmaya katılmadı. Ek olarak Dorukhan ve Visca'nın uzun süreli sakatlıkları sürüyor.
KEREM'E İSTANBUL TALİPKEREM'E Trabzonspor'un genç orta sahalarından Kerem Şen, kiralık olarak takımdan ayrılmak üzere. Yurt dışında oynayabileceği kulüp arayışı içerisinde olan 20 yaşındaki futbolcuya,Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi verenİstanbulspor talip oldu. Bordo-mavili takımla iyi ilişkiler içerisinde olan sarı-siyahlı kulübün sezon sonuna kadar kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.