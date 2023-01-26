Alacağımız daha çok kupa var

Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürürken idman öncesi Abdülkadir Ömür gazetecilerin sorularını yanıtladı.belirten Ömür, "Bizim takımın 5 tane yiyeceğine kimse inanmıyor ama bazı kırılma anlarını atlatamadık. Duygusal olarak hoca biraz yıpranmıştı, kimse gitmesini istemiyor.O olaydan güçlü şekilde çıkabileceğimizi biliyorduk" dedi.23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'daki geleceği için de net konuştu: "Yıllar önce bazı teklifler gelmişti fakat başkanımız o anki duruma göre beni yollamak istememişti. Trabzonspor'da kaldım veTrabzonspor 'git' derse giderim, 'kal' derse kalırım.Hatay karşılaşması öncesi 8 futbolcunun sakatlığı teknik heyeti zorluyor.diz ile ayak bileği arasındaki bölümdeki kas spazmı nedeniyle kontrollü olarak çalıştı.kas spazmı sebebiyle antrenmanın bir bölümünde yer aldı.sağ bacak üst arka kısmındaki kas spazmı nedeniyle çalışmanın bir bölümünde çalıştı.sağ kasık ağrıları,sol diz bölgesindeki sakatlığının sürmesi vede sağ bacak üst arka kısmındaki kas spazmından dolayı çalışmaya katılmadı. Ek olarak Dorukhan ve Visca'nın uzun süreli sakatlıkları sürüyor.genç orta sahalarından Kerem Şen, kiralık olarak takımdan ayrılmak üzere. Yurt dışında oynayabileceği kulüp arayışı içerisinde olanBordo-mavili takımla iyi ilişkiler içerisinde olan sarı-siyahlı kulübün sezon sonuna kadar kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.