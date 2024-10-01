‘Alarmlar çalarken oynamak çok zor’

dergisine röportaj veren Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, takıma yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını belirtti. Bordo-mavili kulüpten teklif aldığında heyecanlandığını ve hemen kabul ettiğini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu,dedi. Kariyeri boyunca çok zorluk yaşadığını vurgulayan Batagov,ifadelerini kullandı.