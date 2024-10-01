‘Alarmlar çalarken oynamak çok zor’

Kulüp
dergisine röportaj veren Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, takıma yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını belirtti. Bordo-mavili kulüpten teklif aldığında heyecanlandığını ve hemen kabul ettiğini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Ülkemde savaş nedeniyle şartlar zordu. Maç sırasında alarmlar çalınca soyunma odasına gidip alarmların durmasını, tehlikenin bitmesini bekliyorsunuz. Alarmlarla yaşamak her anlamda zor"
dedi. Kariyeri boyunca çok zorluk yaşadığını vurgulayan Batagov, "Asla vazgeçmeyi düşünmedim. Oynamaya başladığımdan beri gelişerek devam ediyorum. Her günüm, bir öncekinden daha iyi olmak zorunda. Bu bilinçle çalışıyorum"
ifadelerini kullandı.