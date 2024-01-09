Alex’i tahttan indirecek!

Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Edin Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan oyuncu olmaya çok yaklaştı. 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde bordo-mavili kulübe transfer olan Visca,Böylelikle ligde toplam 355 müsabakada 95 gol, 107 asiste ulaşan 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'in 108 asistlik rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol pası daha vermesi durumunda Brezilyalı efsane ile birlikte Süper Lig'in en çok asist yapan yabancı futbolcusu olacak.Öte yandan ligde 95 golü bulunan Visca, 5 gol daha atarsa 100'ler kulübüne girecek.