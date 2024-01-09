Alex’i tahttan indirecek!

Trabzonspor’un Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca, Samsunspor maçında bir asist yapması durumunda Alex de Souza ile birlikte Süper Lig’in en çok asist kaydeden yabancı futbolcusu olacak
Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan Trabzonspor'un sağ kanat oyuncusu Edin Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan oyuncu olmaya çok yaklaştı. 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde bordo-mavili kulübe transfer olan Visca, Trabzonsporformasını Süper Lig'de giydiği 48 maçta 10gol, 13 asistle oynadı. Böylelikle ligde toplam 355 müsabakada 95 gol, 107 asiste ulaşan 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex'in 108 asistlik rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Tecrübeli futbolcu, 1 gol pası daha vermesi durumunda Brezilyalı efsane ile birlikte Süper Lig'in en çok asist yapan yabancı futbolcusu olacak. 2 asist daha gerçekleştirirsede Visca bu alanda zirveye yükselecek. Öte yandan ligde 95 golü bulunan Visca, 5 gol daha atarsa 100'ler kulübüne girecek.