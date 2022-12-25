Algıya kapılmadık

Bordo-mavililerin 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti., şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımız yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara, tahriklere kapılmadan müsabaka boyunca takımımızı destekledi. Geçen seneki 12. adam maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum.Karagümrük maçını kazanmadığımız takdirde bu 3 puanın anlamı kalmaz. Zirve diye bir yarış varsa, Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır, zirveye oynayacaktır."rabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da sosyal medya hesabından, F.Bahçe'nin hakemlere yönelik "Endişeliyiz" başlıklı açıklamasına göndermede bulundu. Doğan,Siz endişelenmeye devam edin. Bizler çok neşeliyiz" ifadelerini kullanıp mesajına bordo- mavi kalp emojileri koydu.SEZONUN ikinci haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, tam 135 günlük aradan sonra Fenerbahçe karşılaşmasıyla resmen sahalara döndü. Süper Lig'de 11 maç kaçıran 32 yaşındaki futbolcuya taraftarlar da yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. 80 dakika sahada kalan Visca, 2 şutta bir isabet bulurken, yüzde 80 pas isabeti ile oynadı.Trabzonsporlu taraftarlar, mücadele öncesi tribünde koreografi gerçekleştirerek ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Tribünde açılan dev pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verildi. Ayrıca tribünlerdeki dev bayraklar ve çalınan marşlarla 90 dakika öncesi statta tüm taraftarlar maçın havasına girdi.Trabzonsporlu taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın günler önce yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı ve Fenerbahçe karşılaşmasında takıma tam destek verdi. Bordo-mavili futbolseverler, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tribünlerini tamamen doldurarak 90 dakika boyunca coşkulu tezahüratlar yaptı. Maxi Gomez'in 61. dakikada attığı golde de stadyumda büyük sevinç yaşandı. Bu arada konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı