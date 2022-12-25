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Giriş Tarihi: 25.12.2022

Algıya kapılmadık

Algıya kapılmadık

“Taraftarlarımız yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara, tahriklere kapılmadan takımımızı destekledi. Zirve diye bir yarış varsa Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır, zirveye oynayacaktır.”

Bordo-mavililerin 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetinin ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe kulübünden yapılan "Endişeliyiz" açıklamalarına da tepki gösteren Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlarımız yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara, tahriklere kapılmadan müsabaka boyunca takımımızı destekledi. Geçen seneki 12. adam maça ağırlığını koydu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hocamız Abdullah Avcı, teknik heyet ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sadece kazanılmış bir maç. Karagümrük maçını kazanmadığımız takdirde bu 3 puanın anlamı kalmaz. Zirve diye bir yarış varsa, Trabzonspor her zaman o zirve yarışındadır, zirveye oynayacaktır."

'SİZ ENDİŞELENİN BİZ NEŞELİYİZ!'
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da sosyal medya hesabından, F.Bahçe'nin hakemlere yönelik "Endişeliyiz" başlıklı açıklamasına göndermede bulundu. Doğan, "Futbol masada değil sahada oynanınca 'endişelenmekte' haklısınız. Siz endişelenmeye devam edin. Bizler çok neşeliyiz" ifadelerini kullanıp mesajına bordo- mavi kalp emojileri koydu.

VISCA 135 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
SEZONUN ikinci haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan Trabzonspor'un yıldızı Edin Visca, tam 135 günlük aradan sonra Fenerbahçe karşılaşmasıyla resmen sahalara döndü. Süper Lig'de 11 maç kaçıran 32 yaşındaki futbolcuya taraftarlar da yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. 80 dakika sahada kalan Visca, 2 şutta bir isabet bulurken, yüzde 80 pas isabeti ile oynadı.




TRİBÜNDEN F.BAHÇE'YE GÖNDERME
Trabzonsporlu taraftarlar, mücadele öncesi tribünde koreografi gerçekleştirerek ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Tribünde açılan dev pankartta, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir Trabzon. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene" ifadelerine yer verildi. Ayrıca tribünlerdeki dev bayraklar ve çalınan marşlarla 90 dakika öncesi statta tüm taraftarlar maçın havasına girdi.

STATTA BOŞ KOLTUK KALMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın günler önce yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı ve Fenerbahçe karşılaşmasında takıma tam destek verdi. Bordo-mavili futbolseverler, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tribünlerini tamamen doldurarak 90 dakika boyunca coşkulu tezahüratlar yaptı. Maxi Gomez'in 61. dakikada attığı golde de stadyumda büyük sevinç yaşandı. Bu arada konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı

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Algıya kapılmadık
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