Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Alışkanlık yapsın!
Giriş Tarihi: 29.10.2023

Alışkanlık yapsın!

YUNUS EMRE SEL
Alışkanlık yapsın!

Trabzon’da, Alanya galibiyetiyle göreve başlayan Avcı, Karagümrük’ü de yenip, F.Bahçe maçına öz güven ve kazanma alışkanlığı ile çıkma hedefinde

Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor'da hedef 3 puan... Teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor galibiyetini, İstanbul'da alacağı zaferle taçlandırmak ve Fenerbahçe maçına öz güvenli çıkmak istiyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılarda "Kazanma alışkanlığını" sık sık vurgulayan tecrübeli teknik adam, oyun planını da yaptı.

FİYATLARA TEPKİ
Trabzonspor taraftarları, Karagümrük kulübünün maça bir gün kala biletleri satışa çıkartması ve rakam olarak da misafir takım tribününe 545 TL değer biçmesine tepki gösterdi. Bu rakamın Trabzonspor kulübüne karşı bir hareket olduğunu düşünen bordo- mavili taraftarlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

ONUACHU'YA DAHA ÇOK TOP
1-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında Onuachu'yu ileride topla buluşturma noktasında zaman zaman sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Karagümrük maçında 2.01 metre boyundaki dev forvetine daha çok top taşıyacak. Hücum planları üzerine daha fazla çalışacaklarını açıklayan Avcı'nın, yaptığı saha içi uygulamalarda da bu plan üzerine çok çalıştığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Elon Musk’ın Gazze kararı İsrail’i kızdırdı: Tüm bağlarını kopardılar
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'dan dünyaya net mesaj: İsrail sen işgalcisin, örgütsün!
DEVA'dan istifa eden Halis Kahriman Kılıçdaroğlu görüşmesini kabul etti! Babacan'a "Diktatör" dedi
İsrail’i eleştirince işten kovuldu
Netanyahu'dan "Kara harekatı" açıklaması! "Oy birliği ile kabul edildi"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Elon Musk’tan olay yaratan ABD-İran paylaşımı... Gazze için internet çağrılarına da yanıt verdi
SON DAKİKA | Katliam tankları Gazze'ye böyle girdi
SON DAKİKA! Hamas'tan esir takası açıklaması: Anlaşmaya hazırız
Dışişleri'nden İsrailli yetkililerin Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarına sert tepki: Düştükleri aczin açık göstergesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Alışkanlık yapsın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA