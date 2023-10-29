Alışkanlık yapsın!

Süper Lig'de bugün Fatih Karagümrük'e konuk olacak Trabzonspor'da hedef 3 puan... Teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor galibiyetini, İstanbul'da alacağı zaferle taçlandırmak ve Fenerbahçe maçına öz güvenli çıkmak istiyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantılardasık sık vurgulayan tecrübeli teknik adam, oyun planını da yaptı.Trabzonspor taraftarları, Karagümrük kulübünün maça bir gün kala biletleri satışa çıkartması ve rakam olarak da misafir takım tribününeBu rakamın Trabzonspor kulübüne karşı bir hareket olduğunu düşünen bordo- mavili taraftarlar tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.1-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasında Onuachu'yu ileride topla buluşturma noktasında zaman zaman sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Karagümrük maçında 2.01 metre boyundaki dev forvetine daha çok top taşıyacak. Hücum planları üzerine daha fazla çalışacaklarını açıklayan Avcı'nın, yaptığı saha içi uygulamalarda da bu plan üzerine çok çalıştığı öğrenildi.