Alvaro Djalo’ya yakın markaj

rabzonspor'da Mislav Orsic'in sakatlığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tüm planlarını altüst etti. Alternatifli ve rekabetçi bir kadro için sol kanat mevkiine transfer yapılmasını isteyenYönetim ise Portekiz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlardabir performans ortaya koydu.