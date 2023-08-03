Alvaro Djalo’ya yakın markaj

Trabzonspor’un hocası Bjelica, Braga’nın 23 yaşındaki kanat oyuncusunun adını yönetime verdi. Maliyet araştırması başladı
Trabzonspor'da Mislav Orsic'in sakatlığı teknik direktör Nenad Bjelica'nın tüm planlarını altüst etti. Alternatifli ve rekabetçi bir kadro için sol kanat mevkiine transfer yapılmasını isteyen Hırvat çalıştırıcının,bir süredirtakipte olduğu BragalıAlvaro Djalo'nınismini bordo-mavilikurmaylara verdiğiöğrenildi. Yönetim ise Portekiz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmayaçıkan AlvaroDjalo, 5 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koydu.